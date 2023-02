O São Paulo perdeu mais dois laterais para algumas rodadas do Paulistão. Orejuela e Wellington sofreram lesões musculares no posterior da coxa no clássico com o Santos e param por alguns dias. Mas o técnico Rogério Ceni teve boas notícias nesta segunda-feira. Rodrigo Nestor e Rafinha fizeram um trabalho leve no campo e Igor Vinícius iniciou a transição para o gramado.

O volante sentiu uma contratura muscular no adutor e acabou nem encarando o Santos. Mas o problema parece não ser sério e o jogador já correu ao lado de Rafinha nesta segunda-feira. Ambos foram acompanhados por um profissional da fisioterapia do São Paulo. Caso não sinta mais dores e trabalhe nesta terça, Nestor vai para o jogo contra a Inter de Limeira, quarta-feira, às 21h35, no Morumbi.

Rafinha ainda se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo, mas também não sente mais dores. Ele trabalha para recuperar o físico e ficar à disposição do treinador o mais breve possível. Pode voltar contra o São Bento, na terça-feira de carnaval.

Já o caso de Igor Vinícius é diferente. O lateral-direito estava afastado por causa de uma pubalgia. Nesta segunda ele iniciou o processo de transição com a preparação física. Deve demorar alguns jogos ainda para voltar a ser relacionado já que o problema é mais grave.

Rogério Ceni espera contar com uma parte dos lesionados o mais breve possível para não fazer feio na reta final do Paulistão. Os zagueiros Diego Costa e Arboleda são nomes que devem retornar antes do fim da fase de classificação. Alan Franco, outro a deixar o clássico com dores, teve apenas um desgaste muscular e, caso esteja bem nesta terça-feira, também encara a Inter.

Por outro lado, o São Paulo perdeu o camisa 10 Luciano para a partida da 9º rodada do Paulistão. O meia-atacante levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão no Morumbi.