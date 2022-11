Lucas Figuereido/CBF

Neymar e Danilo estão fora do próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O camisa 10 e o lateral-direito tiveram constatada uma lesão ligamentar em seus tornozelos e não poderão enfrentar a Suíça na segunda-feira, dia 18, no Estádio 974.

A informação foi confirmada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Ele afirmou que uma ressonância magnética a que foram submetidos os atletas constatou lesão ligamentar lateral no tornozelo direito de Neymar junto de um “pequeno edema ósseo” e medial no tornozelo esquerdo de Danilo.

Segundo Lasmar, não há possibilidade de a dupla jogar diante da Suíça. Eles serão avaliados diariamente e também não é possível dizer se estarão aptos para enfrentar Camarões, dia 2, na sexta-feira da próxima semana. As chances, segundo apurou o Estadão, são pequenas.

“É importante termos calma e tranquilidade. A avaliação será diária para que tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso”, ponderou o médico da seleção brasileira.

Neymar e Danilo iniciaram o tratamento imediatamente após a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Na manhã desta sexta-feira, foram reavaliados e o departamento médico decidiu submetê-los a um exame de ressonância magnética. Depois retornaram ao hotel em que está hospedada a delegação brasileira em Doha e fizeram tratamento com os fisioterapeutas.

“Achamos importante fazer uma ressonância magnética para que tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores”, explicou Lasmar.

Nesse caso, Tite terá de apelar para Daniel Alves na direita ou improvisar um terceiro zagueiro, Militão, como já fez em amistosos recentes. No lugar de Neymar, as opções são maiores. Paquetá pode fazer essa função. Rodrygo também. Existe ainda a possibilidade de chamar Everton Ribeiro.