Reprodução / Twitter

O Paris Saint-Germain sofreu demais, mas vence o Strasbourg, nesta quarta-feira, por 2 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O gol da vitória foi marcado por Mbappé, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo. O destaque negativo da partida foi Neymar, que recebeu dois cartões amarelos e acabou expulso na segunda etapa.

Com a vitória, o PSG, que ainda não contou com Messi, segue na liderança com 44 pontos, seis a mais que o Lens, que ainda joga na rodada. O Strasbourg tem apenas o 11.

O intenso ritmo imprimido pelo PSG nos primeiros 30 minutos dava a impressão de uma vitória fácil sobre o Strasbourg. Mas o máximo que a equipe parisiense conseguiu, além de desperdiçar boas oportunidades, foi conseguir um gol de cabeça do zagueiro Marquinhos, após cobrança de falta de Neymar, aos 14 minutos.

Na última terça parte do primeiro tempo, o PSG diminuiu o ritmo e deu espaço para o corajoso Strasbourg, que já luta contra o rebaixamento. O goleiro italiano Donnarumma, aos 30 minutos, evitou o gol de empate de Gameiro. Mas o pior viria no início da etapa final.

Na tentativa de evitar um cruzamento, Marquinhos acabou desviando a bola para a própria meta de Donnarumma, decretando a igualdade no placar, aos seis minutos.

Foi visível o desânimo nos jogadores do PSG, sentimento que aumentou, aos 17, quando Neymar recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, após simular um pênalti. O brasileiro havia sido punido com amarelo cinco minutos antes, após acertar um tapa em um adversário.

O nervosismo tomou conta do PSG, que buscou de todas as formas o gol da vitória. O problema é que abriu espaços na zaga e correu risco de derrota.

Tanto esforço foi premiado aos 51 minutos. Marquinhos chegiu a fazer o segundo gol, mas Mbappé, no início da jogada, foi derrubado na área. Pênalti que o astro francês bateu com categoria para garantir mais uma vitória para o PSG.