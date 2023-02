Neymar (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

Neymar pode estar vivendo o ocaso de sua história com a camisa do Paris Saint-Germain. O jogador teria sido oferecido pelo presidente Nasser Al-Khelaïfi a Todd Boehly, proprietário do Chelsea, em um encontro entre os dirigentes. O time inglês estaria disposto a pagar 60 milhões de euros (R$ 334 milhões) para contar com brasileiro. As informações são do jornal Le Parisien.

De acordo com a publicação, o encontro serviu justamente para os clubes alinharem as condições para uma eventual ida de Neymar à Inglaterra ao final da atual temporada. Boehly, sucessor de Roman Abramovich como mandatário do time londrino, tentou Neymar ainda em agosto do ano passado, mas falhou. A próxima janela de transferências da temporada europeia abre somente em julho.

A possibilidade de Neymar deixar o PSG não é novidade. Segundo a imprensa francesa, o clube parisiense tenta negociar o atleta desde quando acertou a renovação de Kylian Mbappé até 2025 e elevou o status do francês dentro do clube. O brasileiro foi oferecido a alguns clubes, mas nenhum se interessou por abrir negociação, inviabilizada principalmente pelo salário anual, de cerca de R$ 155 milhões livres de impostos.

Entretanto, Neymar se antecipou aos rumores de sua saída do PSG e ativou uma cláusula de renovação automática até 2027. A medida dificultou ainda mais as tentativas do PSG em negociá-lo. Ele teria sido oferecido ao Manchester City, que assim como o time francês conta com proprietários do Oriente Médio. No entanto, o negócio não se concretizou.

Neymar foi contratado pelo PSG junto ao Barcelona, em 2017, por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões na cotação da época), se tornando o jogador mais caro da história do futebol. Apesar das grandes atuações no Campeonato Francês, o brasileiro não conseguiu levar o clube de Paris ao título da Liga dos Campeões, acumulou lesões e caiu em desgraça com os torcedores.