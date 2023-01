Antes de sua primeira partida pelo Paris Saint-Germain em 2023, Neymar publicou uma imagem em suas redes sociais com uma camiseta em homenagem a Pelé, com o rosto do Rei do Futebol e a frase “Eterno Rei”. O PSG joga nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), contra o Angers, pelo Campeonato Francês.

Apesar de não ter comparecido ao velório de Pelé, que aconteceu na última semana em Santos, Neymar publicou em suas redes sociais uma mensagem após o falecimento do Rei, no dia 29 de dezembro. “Antes de Pelé, ’10’ era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que, antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte”, afirmou, em seu Instagram.

Durante a cerimônia, Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, afirmou que seu filho não compareceria. “Não, não, não consegue”, disse, ao ser perguntado sobre a presença no velório. O jogador estava suspenso, após ser expulso na partida contra o Strasbourg. Segundo a imprensa francesa, o jogador não foi impedido de viajar ao Brasil e comparecer ao velório.

O último contato de Neymar com Pelé foi por telefone, segundo o pai do atacante. Ninguém da família foi ao Hospital Albert Einstein, onde o Rei ficou internado durante um mês antes de ser confirmada a sua morte no dia 29, vítima de complicações de um câncer de cólon contra o qual lutou por mais de um ano.