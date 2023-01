Neymar será desfalque do Paris Saint-Germain na partida contra o Montpellier, nesta quarta-feira, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. O atacante brasileiro apresenta fadiga muscular, de acordo com o clube, e será preservado no jogo do meio de semana, visando a sequência da temporada europeia.

Em comunicado breve, o PSG não entrou em detalhes sobre as condições físicas do jogador da seleção brasileira. Afirmou apenas que ele permanecerá em tratamento nesta terça, véspera do jogo. Na sequência, o próprio técnico Christophe Galtier confirmou que o atacante não viajará com o grupo para enfrentar o Montpellier.

O desfalque de Neymar é incomum nesta temporada, uma das mais regulares do atleta no clube de Paris. Ao contrário de outros momentos, o brasileiro não apresentou nenhuma lesão grave na atual temporada e esteve em 25 dos 29 jogos que o PSG já disputou desde agosto. Com maior regularidade, o brasileiro também vem registrando bons números no time, com 17 gols e 14 assistências.

Neymar não será a única baixa de Galtier para esta quarta-feira. Serão desfalques certos o volante Verratti, por suspensão, e o lateral Mukiele e o zagueiro Kimpembe, ambos por problemas físicos.

A ausência de Neymar visa reduzir as chances de lesão nas próximas semanas, que serão decisivas para o PSG na temporada. Depois de visitar o Montpellier, receberá o Toulouse e fará jogos importantes contra o Olympique de Marselha, em clássico pelas oitavas de final da Copa da França; contra o Monaco, um dos primeiros colocados do Francês; e contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 14 de fevereiro.