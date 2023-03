Fora do restante da temporada por causa de uma lesão no tornozelo direito e cirurgia, Neymar tem o maior custo por gol do futebol europeu entre os atacantes mais bem pagos do mundo. O brasileiro do Paris Saint-Germain tem o segundo maior salário do planeta, atrás apenas do francês Kylian Mbappé, seu companheiro de equipe e principal nome do combinado parisiense na atualidade.

O jovem astro norueguês Erling Haaland, do Manchester City, é o goleador da primeira prateleira com o melhor custo-benefício, com um gol quase cinco vezes mais barato do que o camisa 10 da seleção brasileira.

Neymar recebe um salário mensal de aproximadamente 3,675 milhões de euros (cerca de R$ 20,4 milhões), segundo ranking divulgado pelo jornal francês L’Équipe. Aos 31 anos, o jogador da seleção balançou as redes pelo PSG 18 vezes em 29 partidas antes de se despedir da temporada, uma média de 0,62 por jogo. Desta maneira, cada gol do brasileiro custou 204 mil euros ao clube de Paris, o equivalente a R$ 1,1 milhão.

Jogador mais bem pago do mundo na atualidade, Mbappé recebe mensalmente cerca de 6 milhões de euros (cerca R$ 33,4 milhões) do PSG. O atleta de 24 anos marcou até o momento 31 gols em 33 jogos na temporada, uma média de 0,94 por partida. Cada vez que o francês balançou as redes, o time parisiense “desembolsou” cerca de 193 mil euros (R$ 1 milhão).

Messi, companheiro de Mbappé e Neymar no clube de Paris, tem vencimentos mensais de aproximadamente 3,37 milhões de euros (R$ 18,7 milhões). Os números do argentino em 2022/23 são parecidos com os do brasileiro: 18 gols em 32 oportunidades, e média de 0,56 por jogo. Os gols marcados pelo argentino até agora custaram 187 mil euros aos franceses.

Contratado no início da temporada pelo Barcelona, o polonês Robert Lewandowski é o quarto jogador mais bem pago do mundo, recebendo 2,17 milhões de euros (R$ 12 milhões) por mês. Vencedor do prêmio The Best, da Fifa, em 2020 e 2021, o centroavante já fez 25 gols em 33 partidas pelo clube catalão, uma média de 0,76 por jogo. Seus gols até o momento custaram 86,8 mil euros à diretoria barcelonista, valor considerado baixo tratando-se de um dos principais nomes da posição há quase uma década.

O senegalês Sadio Mané, contratado em julho do ano passado pelo Bayern de Munique pouco tempo antes de os alemães darem adeus a Lewandowski, aparece em quinto lugar entre os jogadores mais bem pagos da Europa. Seu salário no clube bávaro é de 2 milhões de euros (R$ 11,1 milhões), tornando-o o único africano no Top 5. Assim como Neymar, o ex-jogador do Liverpool sofreu com lesões na temporada e acabou marcando somente 11 vezes nos 28 jogos que participou – média de 0,39. Os custos de cada gol aos alemães foram de 182 mil euros.

Artilheiro do Manchester City, o norueguês Erling Haaland tem o melhor custo por gol do futebol europeu entre os atacantes mais bem pagos do mundo. O jogador de 22 anos está em sua primeira temporada no time inglês e já balançou as redes 42 vezes em 37 oportunidades. O jovem astro recebe salário mensal de 1,83 milhão de euros (cerca de R$ 10,1 milhões), o sexto mais caro entre os jogadores de ataque no Velho Continente. Assim, cada um dos tentos marcados pelo centroavante até aqui custou “somente” 43,5 mil euros aos ingleses.

Veja os maiores salários mensais dos jogadores da Europa:

Mbappé (PSG): 6 milhões de euros (R$ 33,4 milhões)

Neymar (PSG): 3,675 milhões de euros (R$ 20,4 milhões)

Messi (PSG): 3,375 milhões de euros (R$ 18,7 milhões)

Hazard (Real Madrid): 2,25 milhões de euros (R$ 12,5 milhões)

Lewandowski (Barcelona): 2,17 milhões de euros (R$ 12 milhões)

Mané (Bayern): 2 milhões de euros (R$ 11,1 milhões)

De Bruyne (City): 1,95 milhão de euros (R$ 10,8 milhões)

Busquets (Barcelona): 1,91 milhão de euros (R$ 10,6 milhões)

Alaba (Real Madrid): 1,88 milhão de euros (R$ 10,4 milhões)

Haaland (City) e De Gea (United): 1,83 milhão de euros (R$ 10,1 milhões)