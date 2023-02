Depois de desfalcar o Paris Saint-Germain por duas partidas, o atacante Neymar foi a novidade no treinamento do elenco nesta segunda-feira. O jogador fez uma postagem nas redes sociais associando a sua volta às atividades com os recém completados 31 anos. Na legenda da imagem, onde aparece dando voltas em torno do campo, o atacante escreveu “Primeiro treino com 31.”

O retorno do jogador é uma boa notícia para o treinador Christophe Galtier, já que no meio de semana, o PSG tem compromisso pelas oitavas de final da Copa da França diante do Olympique.

Os dois principais times doa futebol francês também brigam pelo topo da classificação no Campeonato Nacional. O time de Messi e Mbappé atualmente ocupa a liderança com oito pontos de frente para a equipe de Marselha (54 a 46).

Ter Neymar à disposição facilita também a estratégia para armar a equipe na principal competição europeia já que Mbappé sofreu lesão na coxa esquerda e está fora da partida de ida da competição.

O Paris Saint-Germain vai fazer o duelo mais equilibrado da fase de oitavas de final da Liga dos Campeões e enfrenta o Bayerb de Munique. O primeiro confronto acontece no próximo dia 14, em Paris. A volta, está marcada para o dia 8 de março, em Munique.