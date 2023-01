A Liga de Futebol Americano (NFL) prepara um grande evento em São Paulo para o fim de semana do Super Bowl LVII. O “NFL in Brasa” será festival com experiências esportivas, gastronômicas e musicais no Komplexo Tempo, na região da Mooca, e acontece entre os dias 11 e 12 de fevereiro.

O evento contará também com a transmissão ao vivo do Super Bowl, que é a final do futebol americano, reunindo as duas melhores equipes da temporada. O “NFL in Brasa” introduz no País o conceito tailgate, tradicional nos estádios norte-americanos, com festival de churrasco. Os ingressos para o evento são vendidos pelo site sympla.com.br.

“Desde o início do nosso trabalho com a NFL, em 2015, sempre observamos que há muito em comum na cultura norte-americana e brasileira em assistir ao futebol, e um desses elos é justamente o churrasco com os amigos. Por essa razão, criamos o ‘NFL in Brasa’ para os fãs brasileiros, primeiro grande evento da liga destinado ao País. Serão dois dias de muitas atividades, tendo como ponto alto o Super Bowl LVII em gigantesco telão, completando a experiência”, avisa Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport, agência responsável pela NFL no Brasil.

Outras experiências também estarão disponíveis para o fã de futebol americano ao longo dos dias do evento, como competições de Madden, game ultrarrealista da EA Sports, lançar como um quarterback, chutar um field goal, dar tackles em adversários, além de registrar suas performances como fazem os atletas durante os testes do NFL Scouting Combine.

O Brasil ostenta números que fazem a NFL encher os olhos. O País é o segundo com mais seguidores da Liga nas redes sociais, com mais de dois milhões. O líder deste quesito são os Estados Unidos.

Uma pesquisa da Ibope Repucom de 2021 aponta que o número de fãs do futebol americano no Brasil multiplicou nos últimos anos, chegando a 33 milhões de pessoas. Há sete anos, apenas 3 milhões afirmavam seguir a modalidade.

A NFL inicia a disputa de seu playoff a partir de 14 de janeiro. 14 equipes seguem na disputa pelo título da temporada.