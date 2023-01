A pós-temporada da NFL começa neste sábado, com a rodada de Wild Card. Serão disputados seis jogos neste final de semana e segunda-feira, para conhecer os classificados que continuam na disputa para chegar ao Super Bowl, que acontece no State Farm Stadium, casa do Arizona Cardinals, em fevereiro, após uma temporada regular repleta de surpresas e com apenas dois quarterbacks que já foram campeões: Patrick Mahomes e Tom Brady.

Neste ano, a AFC e a NFC, Conferências Americana e Nacional, respectivamente, passam por uma transição em suas gerações de quarterbacks nas franquias. Na AFC, a média de idade dos jogadores da posição – a mais importante no futebol americano – é de apenas 25 anos. Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, MVP do Super Bowl LIV e principal candidato a ganhar o prêmio de jogador mais valioso da temporada regular, é o mais velho, com 27 anos.

O desempenho de Mahomes em campo como passador credencia seu favoritismo ao prêmio de MVP na temporada regular. Na intertemporada, os Chiefs perderam o recebedor Tyreek Hill, um dos principais alvos do quarterback nos últimos anos, para o Miami Dolphins. Mesmo assim, com as chegadas de JuJu Smith-Schuster e Marquez Valdes-Scantling, ele seguiu como o principal jogador da AFC. Terminou a temporada com o maior número de jardas passadas (5.250) e com 41 touchdowns.

O cenário na AFC segue uma tendência já observada nos últimos anos. Com a aposentadoria de Ben Roethlisberger, ex-quarterback do Pittsburgh Steelers e a saída de Tom Brady, do New England Patriots para o Tampa Bay Buccaneers, em 2020, somente Mahomes e Burrow têm experiência em disputas de Super Bowl na Conferência Americana.

Os Chiefs terminaram a temporada regular com o primeiro lugar na Conferência e folgam nesta primeira rodada de Wild Cards. Mesmo assim, caso vençam seu confronto no Divisional Round, não é certeza que decidam a final da AFC em sua casa, o Arrowhead Stadium. Com o cancelamento da partida entre Bengals e Bills, após Damar Hamlin, safety de Buffalo, ter uma parada cardíaca em campo, a NFL decidiu nesta quinta-feira que, caso a final seja entre Chiefs e Bills, ela acontecerá em Atlanta, na casa dos Falcons.

Nessa primeira rodada, o Jacksonville Jaguars recebe o Los Angeles Chargers. Trevor Lawrence, primeira escolha geral no Draft de 2021, tem sua primeira temporada de sucesso na franquia sob o comando do head coach Doug Pederson, campeão com o Philadelphia Eagles em 2018. Do outro lado, Herbert também estreia na pós-temporada. Sexta escolha geral no Draft de 2020, ele teve a responsabilidade de substituir Philip Rivers, lendário quarterback, que deixou a franquia após 2019.

Os outros dois confrontos terão rivalidades divisionais, mas com desfalques essenciais na posição de quarterback. Em Bills e Dolphins, em Buffalo, Tua Tagovailoa segue fora da equipe após ser colocado no protocolo de concussão. Mike McDaniel, head coach da franquia, confirmou, em entrevista coletiva nesta semana, que o quarterback de Miami não foi liberado pelo departamento médico.

Bills jogam com um fator extra: a recuperação de Hamlin no hospital. Antes de duelo com os Patriots, o safety falou com seus companheiros da equipe. É a quarta temporada consecutiva da franquia nos playoffs – a quinta sob o comando do head coach Sean McDermott.

Ravens e Bengals fecham a rodada na AFC, em confronto que já aconteceu na última semana da temporada regular. Outra primeira escolha no Draft, Burrow tenta repetir a campanha no último ano, levando Cincinnati para o Super Bowl. Em Baltimore, ainda está indefinida a posição de quarterback. Com problemas no joelho, Lamar Jackson segue sem treinar com a equipe.

Com os problemas no ataque, a defesa dos Ravens pode se sobressair em campo. Em média, a franquia cedeu apenas 15 pontos (duas posses de bola) nas últimas seis partidas. Sem Lamar, o lado ofensivo ficou deficitário: apenas 12,5 pontos por jogo no mesmo período.

NFC E TOM BRADY

Do outro lado, na NFC, também há uma transição de gerações, mas com uma referência no esporte ainda em atividade: Tom Brady, sete vezes campeões da NFL, tenta liderar os Bucs a seu segundo Super Bowl em três anos, após uma temporada regular apática. Com oito vitórias e nove derrotas, o quarterback de 45 anos teve, pela primeira vez em sua carreira, um retrospecto negativo – mais derrotas do que vitórias.

Brady inclusive não deveria disputar esta temporada. No início do ano, anunciou sua aposentadoria do futebol americano, mas voltou atrás em sua decisão, pouco mais de um mês após escrever um texto em suas redes sociais. O quarterback também conviveu com um momento turbulento em sua vida pessoal, separando-se após 16 anos de casamento. Ele ainda não definiu se irá se aposentar ao final deste ano.

“Eu sei que as pessoas dizem: ‘Tom, você deveria ter se aposentado. Você deveria ter feito isso ou aquilo’. Tudo bem. As pessoas podem ter muitos sentimentos sobre isso ou opiniões e assim por diante. Mas acho que, para mim, sempre há gratificação quando você assume esse compromisso, tem um grupo de indivíduos que faz o mesmo e vê que algo vale a pena”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva. “É disso que se trata a vida. Muita resiliência e superação de diferentes obstáculos ao longo do ano e, finalmente, nos unindo para um objetivo comum.”

Em meio a esse cenário, Brady teve uma temporada apagada nos Buccaneers. Com a saída do head coach Bruce Arians, campeão na temporada de 2020/2021, a chegada de Todd Bowles e um elenco envelhecido em comparação aos últimos anos, Brady passou para 25 touchdowns e teve nove interceptações – em 2021, liderou a Liga em jardas por passe e touchdowns.

Apesar disso, liderou a divisão Sul da Conferência, à frente de três franquias em reconstrução: New Orleans Saints, Atlanta Falcons e Carolina Panthers também terminaram a temporada regular com retrospectos negativos. Somados, é a divisão com a pior porcentagem de vitórias na NFL. Os Bucs recebem os Cowboys, de Dak Prescott, na Flórida, que terminaram a temporada regular com uma derrota para o Washington Commanders, por 26 a 6.

Seahawks e 49ers, outro confronto na NFC, coloca frente a frente uma rivalidade divisional, com quarterbacks que fazem temporadas surpreendentes. Geno Smith substitui Russel Wilson em Seattle e, em seu primeiro ano como titular, supera recordes da franquia: passes completos (399), jardas por passe (4.282) e porcentagem de passes completos (69.8%). Todos estes pertenciam a Wilson, que foi trocado para Denver no início desta temporada.

Em San Francisco, Brock Purdy é o fenômeno nas últimas semanas. Selecionado na última escolha geral do Draft de 2022 – que concedeu ao jovem o título de “Sr. Irrelevante” -, se tornou titular após as lesões de Jimmy Garoppolo e Trey Lance. Com o técnico Kyle Shanahan, vem de marcas impressionantes nas últimas cinco partidas: 13 touchdowns e 1.374 jardas. Além disso, o desempenho de Purdy impulsionou Kittle em campo. O tight-end tem sete touchdowns nas últimas cinco partidas (com Purdy como titular) e 11 em toda a temporada.

No último duelo, o maior equilíbrio entre os jogos de Wild Card. Minnesota Vikings e New York Giants se enfrentam após uma temporada de revoluções em suas franquias. Após a saída de Mike Zimmer do cargo de head coach, Kevin O’Connell consertou um problema crônico da franquia nas últimas temporadas: fechar o placar das partidas. Na última temporada, os Vikings tiveram um retrospecto de 6-8 em jogos de até uma posse (diferença de até oito pontos); em 2022, segue invicto, com 11-0, que resultou no título da NFC Norte.

Para os Giants, a temporada mostrou à franquia a qualidade de Daniel Jones, draftado em 2018. Neste ano, foi a primeira vez que a equipe terminou com um retrospecto positivo com o quarterback como titular e a primeira desde 2016, quando foi à pós-temporada pela última vez.

QUARTERBACKS MAIS BEM PAGOS

Além de todos estes aspectos, a temporada de 2022 mostrou que um contrato rentável não se reverte, obrigatoriamente, em um bom resultado em campo. Dos quatro quarterbacks mais bem pagos da NFL, nenhum conseguiu se classificar aos playoffs.

Aaron Rodgers, do Green Bay Packers (R$ 255,5 milhões por ano), Russell Wilson, do Denver Broncos (R$ 250,15 milhões), Deshaun Watson, do Cleveland Browns (R$ 234,8 milhões) e Kyler Murray, do Arizona Cardinals (R$ 234,8 milhões), tiveram um desempenho aquém do esperado pelos seus salários milionários.

Rodgers assinou nesta temporada um contrato de três anos com os Packers, mas sofreu com a perda de Davante Adams, recebedor trocado para o Las Vegas Raiders. A derrota, na última semana, para o Detroit Lions, tirou qualquer chance da franquia se classificar. Na última temporada, Green Bay teve a melhor campanha na temporada regular, mas perdeu para os 49ers no Divisional Round.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS E ONDE ASSISTIR

Sábado

18h30 – San Francisco 49ers x Seattle Seahawks – ESPN 2 e Star+

22h15 – Jacksonville Jaguars x Los Angeles Chargers – ESPN 2 e Star+

Domingo

15h – Buffalo Bills x Miami Dolphins – ESPN 2 e Star+

18h30 – Minnesota Vikings x New York Giants – ESPN 2 e Star+

22h15 – Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens – ESPN 2 e Star+

Segunda-feira

22h15 – Tampa Bay Buccaneers x Dallas Cowboys – ESPN 2 e Star+