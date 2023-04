Derrotado por 2 a 0 para o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, o Fluminense terá que reverter o placar no próximo domingo (9) para ficar com o título. Capitão tricolor, o zagueiro Nino condenou o relaxamento da equipe, que foi fatal para o sucesso do rival na partida deste sábado à noite, no Maracanã. O Fluminense ainda teve Samuel Xavier e Fernando Diniz expulsos no segundo tempo.

O Fluminense começou melhor o Fla-Flu, principalmente nos minutos iniciais de jogo. Para o defensor, o time entrou relaxado no segundo tempo, sofrendo o gol com cinco minutos, o que foi predominante para a vitória do Flamengo.

“Entramos desligados e acabamos afrouxando um pouco na marcação, ficando confortável no jogo. Isso foi fatal. Ainda temos mais 90 minutos e temos que entrar muito focados para buscar o título até o final” disse o capitão na beira do gramado.

Com dois expulsos na partida, o zagueiro crê em um Fluminense melhor mentalmente e fisicamente para reverter o resultado na volta. “Como sempre a gente fez: pontuando os erros, melhorando para não fazermos mais. Nos preparando bem, fisicamente e mentalmente, temos condições de virar e vamos em busca do resultado.”

O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, às 18h, no Maracanã. Para ficar com o título, o Fluminense terá que vencer por três ou mais gols de diferença. Se vencer por dois gols de diferença, vai levar a definição do campeão na cobrança de pênaltis.

O Fluminense não vai ter os dois expulsos. Dentro de campo, o lateral Samuel Xavier e fora dele o técnico Fernando Diniz. No meio de semana, o time carioca também faz sua estreia na Copa Libertadores, igual ao seu adversário da final. O Fluminense vai até Lima, no Peru, para enfrentar o Sporting Cristal, quarta-feira, a partir das 21h30.