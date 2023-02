A madrugada deste sábado ficará por muito tempo na história da NBA graças ao placar do confronto entre Los Angeles Clippers e Sacramento Kings na Crypto.com Arena, em Los Angeles. O time visitante venceu na prorrogação por 176 a 175, no segundo jogo com mais pontos nos 76 anos de história da competição. Esta também é apenas a segunda vez que os dois times ultrapassam a marca dos 170 pontos na mesma partida.

A maior pontuação da NBA continua sendo a vitória do Detroit Pistons fora de casa sobre o Denver Nuggets por 186 a 184 em dezembro de 1983. Apenas sete equipes ultrapassaram a marca dos 170 na temporada regular da NBA, os Kings ficam em terceiro nesta lista com seus 176 pontos e os Clippers em quarto. Juntos, Clippers e Kings combinaram 44 bolas de três pontos na partida, igualando também este recorde da NBA.

Além de pontos, não faltou emoção no embate em Los Angeles. A prorrogação veio com uma cesta de três pontos do cestinha da partida Malik Monk (45 pontos) a três segundos do fim. O primeiro quarto já havia terminado empatado e a diferença de pontos foi sempre pouca, com os Kings chegando a tirar uma desvantagem de 14 pontos na última parte do jogo.

Para levar o time de Sacramento à eletrizante vitória, Monk teve uma tremenda ajuda de De’Aaron Fox, que anotou outros 42 pontos no jogo. Esta é a primeira vez na história da franquia que dois jogadores ultrapassam a marca de 40 pontos no mesmo jogo. Do lado dos Clippers, Kawhi Leonard fez 44 pontos e Paul George outros 34, mas mesmo assim saíram derrotados de quadra.

“Do ponto de vista dos fãs, eu consigo entender que este foi um jogo muito divertido de assistir. Houve uma pontuação inacreditável e ótima defesa. Tivemos talento de altíssimo nível à mostra, parabéns aos jogadores”, disse Mike Brown, técnico dos Kings, após a partida.

O equilíbrio entre Clippers e Kings permanece também na classificação da Conferência Oeste. O time de Sacramento emenda duas vitórias seguidas e é o terceiro colocado, com 34 vitórias e 25 derrotas, enquanto a franquia de Los Angeles ocupa a quarta colocação, com 33 vitórias e 29 derrotas.

PONTARIA DE KLAY THOMPSON EM DIA

A vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets, lanterna da Conferência Oeste, por 116 a 101, também teve recorde sendo quebrado. Sem Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wings, os Warriors contaram com a pontaria em dia de Thompson, que converteu 12 das 17 tentativas de três na partida para fazer 42 pontos.

Com seis lances livres convertidos, Klay é o maior pontuador da NBA em um jogo sem fazer cestas de dois pontos. Este foi o terceiro jogo da carreira de Thompson com 12 ou mais cestas de três pontos convertidas. O Golden State se recupera após duas derrotas seguidas e segue na luta por um lugar nos play-offs. No momento, o time de São Francisco está em 10º, com 30 vitórias e 30 derrotas.

CONFERÊNCIA LESTE

Na Conferência Leste, o Milwaukee Bucks dominou o Miami Heat em casa mesmo sem Giannis Antetokounmpo e venceu com tranquilidade por 128 a 99 para manter a perseguição ao Boston Celtics. Esta é a 13ª vitória seguida dos Bucks, que possuem 42 vitórias e 17 derrotas. Com um jogo a menos, o time está a uma vitória de igualar os Celtics. Já o Miami está em sétimo, com 32 vitórias e 28 derrotas, e segue na luta pelos playoffs.

Outro confronto da noite foi a vitória do Chicago Bulls sobre o irreconhecível Brooklyn Nets por 131 a 87. Zach LaVine foi o cestinha da partida, com 32 pontos. Os Bulls estão em 11º (27-33) e os Nets em quinto (34-25).

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:

Washington Wizards 109 x 115 New York Kmicks

Atlanta Hawks 136 x 119 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 128 x 99 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 113 x 121 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 131 x 87 Brooklyn Nets

Phoenix Suns 124 x 115 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 116 x 101 Houston Rockets

LA Clippers 175 x 176 Sacramento Kings

Confira os jogos da NBA deste sábado:

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Charlotte Hornets x Miami Heat

Orlando Magic x Indiana Pacers

New York Knicks x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Utah Jazz x San Antonio Spurs