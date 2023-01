Ainda no aguardo do anúncio oficial, que deve acontecer nesta quarta-feira, o atacante Neilton, ex-Santos e São Paulo, já treina com o restante do elenco do Guarani, que se prepara para a estreia do Paulistão.

Apesar de aparecer em diversas fotos dos treinos desde a última sexta-feira, quando desembarcou em Campinas, a presença dele é incerta na estreia contra o Santo André, no sábado, fora de casa, no estádio Bruno José Daniel.

Isso porque, para ter condições de atuar, o nome do jogador precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda nesta semana. Para tanto, a diretoria bugrina precisa registrá-lo junto a Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta quarta-feira, data limite para poder contar com o atleta na primeira rodada do Estadual.

Aos 28 anos, Neilton é cria do Santos e já atuou por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória e Internacional, além de Sport e Coritiba. Jogou também pelo Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. No time paranaense fez apenas seis partidas em 2022, já que sofreu com lesões e também chegou a ser afastado do elenco. Ele não atua desde junho.