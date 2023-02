O atacante Michael, atualmente no Al-Hilal, jogou todo o favoritismo no duelo da semifinal do Mundial de Clubes para o Flamengo. O duelo entre o ex-time do atacante e sua atual equipe está marcada para terça-feira, às 16h (de Brasília), no Marrocos.

Em entrevista ao canal SporTV depois da vitória nos pênaltis sobre o Wydad Casablanca, pelas quartas de final do Mundial, o ex-jogador do Flamengo não escondeu a ansiedade e respondeu com um “não” se iria comemorar caso faça um gol.

“Marcar os homens é difícil, vamos tentar dar o melhor. Já falei com o Thiago Maia, com o Marinho. Eu conheço bem, sei como jogam. Mas conhecer é uma coisa…”, afirmou o jogador. “Todo mundo ali tem uma carta na manga, é uma caixinha de surpresa. Mas vou dar a vida, é o pão de cada dia”, completou.

“É uma partida difícil. Se for para apontar um favoritismo é para eles”, afirmou Michael, que deixou o Flamengo justamente para atuar na equipe da Arábia Saudita, em janeiro de 2022.

Michael ainda evitou falar sobre o seu futuro. Recentemente seu nome foi ventilado para retornar ao futebol brasileiro, mas disse que pensa em voltar ao Brasil e que o Flamengo é a prioridade. “Tenho mais quatro meses aqui. Vai dar certo e vocês vão saber”, afirmou.