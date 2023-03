Irwing comemora vitória no Imortal FC (Crédito: Divulgação/Imortal)

Uma das principais atrações do Imortal FC 12, Irwing King Kong retornou ao Brasil na noite do último domingo para enfrentar Edvaldo Gameth no evento. De volta ao país e à categoria dos médios, o lutador paranaense precisou de poucos minutos para liquidar o combate. Após dominar a luta na trocação, e controlar as ações do combate, não demorou muito para Irwing derrubar o rival, e após uma sequência de golpes abrir espaço para encaixar um justo mata-leão que deu números finais ao combate no primeiro round.

“Deu tudo certo no retorno às terras tupiniquins. A energia da torcida e a motivação de lutar em casa é algo indescritível. Só tenho a agradecer ao apoio deles, e principalmente aos meus treinadores, Iuri Machado e Madison Filho que deixaram tudo bem tranquilo, para fluir da melhor forma o possível. É sempre muito difícil estar lutando com peso de derrota nas costas, e ainda mais na frente de todos. Mas no final, só alegria, deu tudo certo e fiz a lição de casa” declarou Irwing.

Com a vitória, Irwing King Kong deu fim a uma sequência negativa na carreira, emplacando a sua décima oitava vitória. Foi a sétima vitória por finalização no cartel do lutador que deixou apenas duas de suas vitórias acabarem na decisão dos árbitros laterais. Ex-campeão do SFT na divisão dos médios, o atleta já sabe quando quer voltar, na próxima edição do Imortal que acontece daqui a dois meses, em meados de maio.

“Agora vou aprovar o momento, continuar aprimorando meu jogo, lancei o desafio para a galera de Curitiba na 84, mas deixo valer para o Brasil todo né. Vou esperar meu empresário Stefano Sartori decidir. Vou ficar pronto o quanto antes, manter uma constância e me doar. Esse ano promete”, finalizou o atleta de 34 anos.

Natural da cidade de Ivaiporã, no Paraná, Irwing deve se manter na divisão até 84kg, o atleta que alcançou um feito raro nas artes marciais mistas de lutar em 5 divisões diferentes espera retomar a sequência de vitória que o colocou o melhor lutador atuando no Brasil em 2020.

Além do atleta paranaense, John Allan e Jhonata Diniz também se destacaram no evento vencendo seus rivais respectivamente por finalização e nocaute técnico.