A brasileira Luisa Stefani, conseguiu mais um importante resultado em sua trajetória ao conquistar o WTA de Abu Dabi neste domingo. Ao lado da chinesa Shuai Zhang, ela derrotou, de virada, a dupla formada pela japonesa Shuko Aoyama e Chan Hao-Ching, tenista de Taiwan, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 10/8.

Com o resultado, Luisa Stefani alcançou o seu terceiro troféu neste ano. Antes, tinha conquistado o WTA 500 de Adelaide, tendo como parceira a americana Taylor Townsend, e também se sagrou campeã do Australian Open nas duplas mistas com Rafael Matos.

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, Luisa aumentou ainda a sua invencibilidade em quadra com mais esse triunfo. A tenista brasileira contabiliza agora 19 duelos sem saber o que é derrota. O seu retrospecto desde o retorno às quadras após lesão no US Open, em setembro de 2021 comprova a sua boa fase. São 30 vitórias e apenas três derrotas.

A vitória veio de virada. Ayoama e Chan imprimiram um ritmo forte e conseguiram definir o primeiro set com vitória de 6/3, sem dar chance de reação para Stefani e Zhang. Na segunda parcial, o equilíbrio se estabeleceu em quadra e a dupla formada pela tenista brasileira conseguiu comandar a maior parte das ações. Com maior volume de jogo e um saque bem forçado, o empate foi garantido com um triunfo de 6/2.

O set que definiu a disputa foi dramático. Aoyama e Chan abriram 3 a 0, mas o empate logo foi sacramentado. A disputa voltou a ficar empatada em 6 a 6 e o jogo ficou ainda mais tenso. No fim, Luisa conseguiu forçar o erro da dupla rival e voltou a comandar as investidas. Mais concentrada, ela e Zhang dominaram a parte final e definiram a vitória em 10/8 garantindo o título do torneio