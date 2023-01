Amigos do Macaris (Crédito: Divulgação/Amigos do Macaris FC)

A equipe Amigos do Macaris venceu por 3 a 2 a Seleção Amigos de Matinhos, no último sábado (dia 14), no Estádio do Chico, em Matinhos. O jogo foi promovido pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Matinhos.

O time comandado pelo ex-boxeador Macaris do Livramento é formado por ex-jogadores de Athletico, Coritiba e Paraná Clube.

O técnico Macaris do Livramento colocou o time em campo jogando pela primeira vez com três zagueiros. Aos poucos, a equipe foi dominando o jogo e criando chances. Aos 23 minutos, após escanteio, César Romero (ex-Paraná Clube) abriu o placar, de cabeça: 1 a 0 para o time da capital. Aos 29, Castorzinho (ex-Coritiba e Athletico) chutou de fora da área e acertou a trave. A Seleção de Matinhos também teve chances e parou no bom goleiro João Fiore, que fez três grandes defesas. Aos 33, a equipe do Litoral conseguiu o empate. Aos 35, Giano recebeu ótimo passe de César Romero e fez 2 a 1.

No segundo tempo, o Amigos do Macaris fez 3 a 1 com Castorzinho, que recebeu lançamento e, do meio-campo, fez um golaço por cobertura. Aos 45, a Seleção de Matinhos fez o seu segundo gol.

O Amigos do Macaris entrou com João Fiore; Auri (ex-Coritiba), Taxinha (ex-Rio Branco), Luciano Sim (ex-Paraná Clube); Alex Lopes (ex-Athletico), Goiano (ex-Paraná Clube), César Romero (ex-Paraná Clube), Erivelton (ex-Paraná Clube), Marcelinho (ex-Paraná Clube e Athletico), Castorzinho (ex-Coritiba), Jetson (ex-Coritiba), Clóvis (ex-Athletico), Elizeu (ex-Coritiba), Everaldo (convidado), Marcinho (convidado) e Buzanfa (convidado).