O Noroeste é o novo vice-líder do Campeonato Paulista da Série A2. O time venceu por 2 a 1 o Rio Claro, neste sábado à noite, no estádio Alfredo de Castilho na cidade de Bauru. Este jogo foi válido pela 14ª rodada, que também teve o empate por 2 a 2 entre Velo Clube e Primavera.

Pela manhã, o São Caetano perdeu em casa por 3 a 1 para o Oeste, enquanto à tarde, a líder Ponte Preta empatou por 1 a 1 com o Comercial. A penúltima rodada vai ter quatro jogos importantes no domingo cedo.

O Noroeste chegou à oitava vitória, com 26 pontos, na frente de Novorizontino e Portuguesa Santista, ambos com 23 pontos e sete vitórias. Estes dois times, porém, ainda estarão em campo domingo prometendo brigar pela posição pelo saldo de gols. No momento, Noroeste e Novorizontino têm seis gols, contra quatro da Portuguesa Santista.

Com esta derrota em Bauru, o Rio Claro não tem mais chances de chegar ao G-8 – zona de classificação. Tem apenas 15 pontos, em 11º lugar. O Comercial, sétimo colocado, já soma 19 pontos e agora só falta uma rodada, portanto, com três pontos em disputa. O XV de Piracicaba, também com 19 pontos, ainda joga domingo.

No estádio Benitão, o Velo Clube reagiu no final e buscou o empate por 2 a 2 com o Primavera, depois de estar perdendo por 2 a 0. O resultado foi importante para o time de Rio Claro que fica com 21 pontos, em quinto lugar, e praticamente classificado. Até pode confirmar sua vaga após os resultados de domingo. De outro lado, o Primavera deixou o G-8 – e ocupa a nona posição, com 18 pontos.

Assegurado na primeira posição geral, a Ponte Preta usou um time reserva para empatar por 1 a 1 com o Comercial, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Acontece que na terça-feira, o time campineiro abre a segunda fase da Copa do Brasil diante do Brasil, na cidade gaúcha de Pelotas (RS).

A Ponte Preta tem 33 pontos, agora sete pontos na frente do Noroeste, vice-líder. O Comercial segue dentro do G-8, com 19 pontos, agora em sétimo lugar.

Mesmo atuando no Anacleto Campanella, o São Caetano voltou a perder, desta vez por 3 a 1 para o ascendente Oeste, com 20 pontos, em sexto lugar, e perto da vaga nas quartas. O Azulão continua com 12 pontos, em 14º lugar, e pode ser ultrapassado pelo Lemense, com 11, que vai até a Rua Javari para enfrentar o Juventus. O lanterna é o Monte Azul, com oito pontos, praticamente rebaixado.

No domingo acontecem quatro jogos. O Monte Azul tenta ganhar sobrevida ao receber o Linense, com 15 pontos, em 13º, precisando de um empate pra não correr risco de queda. O Juventus, com 15 pontos, precisa vencer o Lemense para tentar buscar uma vaga na última rodada.

Grande jogo acontecerá no estádio Úlrico Mursa, onde a Portuguesa Santista, com 23 pontos, em quatro lugar, vai receber o XV de Piracicaba, com 19 pontos e lutando pra continuar no G-8. O Taubaté, com 15 pontos, também ‘joga a vida’ em casa diante do Novorizontino.

Pelo regulamento, os oito melhores clubes avançam às quartas de finais, enquanto os dois últimos serão rebaixados à Série A3 em 2024.

CONFIRA OS JOGOS DA 14ª RODADA:

SÁBADO

São Caetano 1 x 3 Oeste

Comercial 1 x 1 Ponte Preta

Noroeste 2 x 1 Rio Claro

Velo Clube 2 x 2 Primavera

DOMINGO

Juventus x Lemense

Monte Azul x Linense

Portuguesa Santista x XV de Piracicaba

Taubaté x Novorizontino