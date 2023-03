O Noroeste abriu a vantagem contra o Velo Clube em duelo de ida na abertura das quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A2. Na noite desta sexta-feira, no Estádio Benitão, em Rio Claro, o time de Bauru superou os donos da casa por 1 a 0 e joga pelo empate na volta, marcada para a próxima terça-feira, em Bauru. O gol da vitória foi marcado por Carlão.

Como não tem critério de gol fora, uma vitória do Velo Clube por um gol de diferença leva a definição da vaga para as penalidades máximas. A partida de volta está marcada para as 21h da próxima terça-feira, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru.

A rodada vai ter ainda mais três jogos, dois no sábado e outro domingo. No sábado cedo às 11h, a Portuguesa Santista recebe o XV de Piracicaba e à tarde, a partir das 16h, em Ribeirão Preto, o Comercial enfrenta a Ponte Preta. No domingo, às 18h, na Arena Barueri, o Oeste pega o Novorizontino.