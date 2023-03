O atacante Chrystian Barletta e o técnico Fernando Lázaro foram, nesta quinta-feira à tarde, no Canindé para ver a vitória do time sub-20 do Corinthians, por 4 a 1, sobre o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileirão Sub-20.

O jogador, destaque do São Bernardo na bela campanha realizada no Campeonato Paulista, foi aprovado nos exames médicos e deverá ser apresentado oficialmente nos próximos dias. O atleta assinou contrato de três anos e o Corinthians comprou 50% dos direitos econômicos.

Barletta vai começar a participar dos treinos, juntamente com todo o elenco, e como está em forma deverá ser testado para se preparar para integrar o time, que vai disputar três competições a partir de abril.

Precocemente eliminado da disputa do Campeonato Paulista, ao der derrotado nos pênaltis para o Ituano, o Corinthians só volta a jogar dia 5 de abril pela Libertadores. A equipe ainda vai disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.