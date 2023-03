Os dois últimos semifinalistas do Campeonato Paulista da Série A2 foram definidos na noite desta quarta-feira, com a disputa de mais dois jogos da rodada de volta das quartas de final. Novorizontino e XV de Piracicaba seguraram a vantagem que tinham adquirido nos duelos de ida e avançaram, se juntando a Ponte Preta e Noroeste.

Os resultados, inclusive, definiram como serão os confrontos das semifinais, já que foi decidido por campanhas gerais: 1º x 4º e 2º x 3º. Com isso, a Ponte Preta que está na liderança geral, com 40 pontos, irá enfrentar o XV de Piracicaba, que ficou em quarto, com 29 pontos. E, consequentemente, o Noroeste, terceiro com 30 pontos, joga contra o Novorizontino, segundo com 35 pontos.

Assim como as quartas, as semifinais e a finais serão disputados em jogos de ida e volta. Os dois melhores colocados, Ponte Preta e Novorizontino, vão ter a vantagem de decidir em casa, com mando do segundo jogo. Mas não existe vantagem de empate no saldo agregado, portanto, em caso de igualdade, a definição da vaga será através da cobrança de pênaltis. Os dois finalistas vão garantir o acesso à elite estadual em 2024.

O Novorizontino se classificou ao vencer mais uma vez o Oeste, pelo placar de 1 a 0, desta vez em casa, no estádio Jorge Ismael De Biasi. O placar foi o mesmo no jogo de ida, fechando o placar agregado em 2 a 0. Roberto foi o autor do gol da vitória. O Oeste ainda desperdiçou uma penalidade máxima, na primeira etapa, o que poderia ter mudado o rumo da partida.

No outro jogo da noite, XV de Piracicaba e Portuguesa Santista se enfrentaram em um duelo cheio de emoções no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, e o placar terminou em 0 a 0. Como havia vencido o duelo de ida por 2 a 1 mesmo jogando em Santos, o time alvinegro avançou às semifinais com a vitória no placar agregado.

CONFIRA OS RESULTADOS DAS QUARTAS DE FINAIS

Ponte Preta 3 x 0 Comercial (ida 1 x 1)

Noroeste 0 x 0 Velo Clube (ida 1 x 0)

Novorizontino 1 x 0 Oeste (ida 1 x 0)

XV de Piracicaba 0 x 0 Portuguesa Santista (ida 2 x 1)