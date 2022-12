Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A alegria de marcar um de seus maiores gols pelo Brasil rapidamente se transformou em lágrimas após mais uma eliminação decepcionante de Neymar com a seleção nacional.

A derrota nas quartas de final da Copa do Mundo 2022 para a Croácia foi difícil para o atacante brasileiro e pode significar o fim de seu tempo com a seleção brasileira.

Neymar continua sem um título importante com o Brasil, e não está claro se o camisa 10 tentará voltar para uma quarta Copa do Mundo daqui a quatro anos, quando vai chegar até os seus 34 anos de idade.

“Seria muito precipitado vir aqui e dizer que é isso, mas não posso garantir nada”, disse Neymar após a derrota do Brasil por 4 a 2 para a Croácia na disputa de pênaltis na derradeira sexta-feira quando o país foi eliminado do mundial.

“Preciso de um tempo para pensar nisso. Não estou a fechar as portas para a seleção, mas também não estou a dizer 100% que quero voltar”, disse ainda o camisa 10.

Desde antes do torneio no Catar, Neymar não descartava que esta fosse a sua última participação em copas do mundo, o que deixou incerto se faria parte ou não do elenco de jogadores que estão a se aposentar de suas seleções na Copa do Mundo 2022.

“Sinceramente, não sei o que vai acontecer. É difícil falar sobre isso agora”, disse ele na sexta-feira. “Agora é hora de ir para casa e lamentar”, pontuou, de forma melancólica e triste.

A não conquista do título pode mantê-lo motivado para voltar, já que por enquanto seus únicos triunfos com a seleção são o título da Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016.

Neymar teoricamente tem até março de 2023 para tomar uma decisão sobre o seu futuro, porque é quando está previsto o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Parecia que Neymar ia levar o Brasil às semifinais pela primeira vez desde 2014, quando marcou na prorrogação para empatar com Pelé como o maior artilheiro da seleção nacional com 77 gols.

Mas a Croácia empatou nos minutos finais e venceu nos pênaltis, depois que Rodrygo e Marquinhos não converteram os pênaltis para os pentacampeões.

Neymar nem teve chance de ajudar na disputa de pênaltis porque o técnico do Brasil, Tite, o reservou para bater o quinto pênalti, que nunca se concretizou.

“É difícil dizer que teria feito diferença (se eu tivesse cobrado uma das penalidades iniciais)”, disse ele.

“Não podemos destacar ninguém. Ganhamos juntos e perdemos juntos”, falou.

Chegar às semifinais no Catar poderia significar a redenção de Neymar depois do que aconteceu no torneio de 2014 no Brasil.

Ele não pôde jogar nas semifinais depois de machucar as costas na vitória das quartas de final contra a Colômbia, e o Brasil acabou perdendo para a Alemanha pelo trágico placar de 7 a 1.

Quatro anos depois, Neymar e o Brasil perderam para a Bélgica nas quartas de final.

Neymar também perdeu a Copa América de 2019, que o Brasil venceu em casa, por causa de um problema no tornozelo direito.

Ele sobreviveu a outro susto causado no Catar, após uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito na primeira partida do Brasil.

Não ficou claro se ele voltaria a jogar, mas o atleta acabou por se recuperar para as oitavas de final, quando marcou um dos gols do Brasil na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

Neymar estreou na Seleção Brasileira de Futebol aos 18 anos de idade em 2010 e rapidamente se tornou a maior estrela do país.

Se ele sair agora, não há substituto claro para ele.

Vinícius Júnior e talvez Rodrygo – que foi seu substituto imediato no Catar – podem tentar ocupar esse papel.

A maioria dos fãs espera que Neymar volte, assim como o homem cujo recorde ele empatou na sexta-feira da eliminação.

“Continue a nos inspirar”, disse Pelé em mensagem a Neymar, mesmo após o atual camisa 10 ter dado uma festa na sua mansão logo depois do Brasil ter sido eliminado.

“Vou continuar a socar o ar com alegria a cada gol que você fizer, como fiz em todas as partidas que te vi em campo. Nosso maior dever como atletas é inspirar. Inspire nossos companheiros de equipe de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, todos que amam nosso esporte”, disse ainda Pelé ao seu menino Ney.