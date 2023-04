Apesar da derrota para o Grêmio na estreia no Brasileirão, Odair Hellmann fez elogios ao Santos neste domingo. O treinador afirmou que o desempenho da equipe foi um dos melhores sob o seu comando, porém admitiu que o seu time ficou a desejar na conclusão das jogadas. “É daqui para mais”, prometeu o treinador.

“Na minha avaliação, foi o nosso melhor desempenho até agora. Estamos tristes pelo resultado, não foi bem o que queríamos. Nunca é bom perder. Nós merecíamos um resultado diferente pelo que fizemos em campo. Mas no futebol a justiça é botar a bola para dentro. Às vezes, você não tem um desempenho tão bom, mas acaba vencendo”, ponderou, após o revés por 1 a 0.

Odair preferiu valorizar os pontos positivos que o time apresentou no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). “O mais importante foi a evolução da equipe em todos os setores, na organização, na intensidade e na competição. Na minha visão, fomos melhores que o Grêmio. Nos impusemos principalmente no segundo tempo.”

O treinador destacou que, no entanto, que o Santos falhou na finalização das jogadas. “Criamos oportunidade, mas nos faltou a última parte do campo, o penúltimo passe e a finalização. Não aconteceu essa última parte. Precisamos continuar evoluindo neste aspecto e acabar bem as jogadas. Hoje tivemos muito mais possibilidades (de gol). A bola rondou a área, mas não conseguimos terminar as jogadas.”

Ele lamento a súbita expulsão de Soteldo, que levou dois cartões amarelos em dois minutos na reta final da partida. “Claro que, com o Soteldo em campo nos últimos 10-12 minutos, e com o volume que tínhamos, as oportunidades poderiam ser até maiores. Mesmo com 10 em campo, nós nos impomos. A perda do Soteldo foi ruim. Com ele em campo nos minutos finais, poderíamos efetivar tudo aquilo que estávamos produzindo.”

Sem criticar diretamente a expulsão do atacante, Odair reclamou da severidade apresentada pela arbitragem nesta rodada de abertura do Brasileirão. “Antes do jogo, falei com o grupo sobre esquecer a arbitragem e fazer o nosso jogo. Está um pouco difícil a relação com a arbitragem, porque eles estão com uma imposição, querendo acabar com qualquer confronto. E estão também levantando o tom um pouquinho.”

Para a sequência da temporada, Odair projetou evolução do seu time. “É daqui para mais. Merecíamos situação diferente, mas continuando assim, com essa competição… Subimos a régua nos treinos, no dia a dia, para subir a régua nos jogos. Evoluímos. Agora precisamos continuar com essa evolução e transformar isso em resultado.”