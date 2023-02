Ainda sem a vaga assegurada nas quartas de final do Campeonato Paulista, embora confie na possibilidade de atingir o objetivo, o Santos já precisa começar a pensar no que melhorar para a disputa do Brasileirão, justamente para não correr riscos como correu no Paulistão, e poder brigar na parte de cima da tabela. Após o empate por 2 a 2 com o Corinthians, o técnico Odair Hellmann usou a experiência nos clássicos disputados até aqui para projetar o futuro do time em duelos com times de mais qualidade ao longo da temporada.

“O Campeonato Brasileiro é outro aspecto. A gente tem que ter essa capacidade técnica de envolver o adversário através de posse, e transições de acordo com a característica da nossa equipe. A gente vai ter que subir a régua em relação à intensidade e competitividade, que esses jogos contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo nos apresentou. A gente está em uma construção”, disse Odair.

O duelo com o Corinthians deste final de semana foi o primeiro clássico do ano em que o Santos não saiu derrotado. Tanto contra São Paulo quanto contra o Palmeiras, o time santista foi derrotado por 3 a 1.

O treinador falou também sobre o próximo compromisso do Santos no Paulistão. O time alvinegro jogará pela classificação diante do Ituano, no domingo, às 16h, no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase.

“Domingo vamos em busca da classificação, sempre olhamos para ela, nunca deixamos de acreditar. Vamos até o último segundo em busca dela, vamos estar dentro dela pelos nossos méritos. Se classificar, é um outro campeonato depois”, explicou.

O Santos entra na última rodada na terceira posição do Grupo A do Paulistão, com 14 pontos, assim como o Botafogo, segundo colocado. O Red Bull Bragantino tem 17, contra 10 da Inter de Limeira, já sem chances de avançar às quartas de final.