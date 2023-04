A torcida do Santos não foi a única a ficar triste com o empate, sem gols, do Santos com o Audax Italiano, nesta quinta-feira, em duelo válido pela Grupo E da Copa sul-americana. O técnico Odair Hellmann também externou sua insatisfação com o desempenho do time.

“Não estamos felizes com o resultado, temos de evoluir neste sentido para que a gente consiga melhorar. Tivemos o controle da partida, praticamente de todas as situações, as nossas chances foram as mais claras, mas precisamos controlar essas jogadas para conquistarmos os três pontos. O torcedor fica chateado, nós também, mas estamos dentro da competição”, disse o treinador, flagrado pelas câmeras de transmissão sempre muito irritado à beira do gramado.

Ao mesmo tempo, o treinador demonstrou otimismo para os futuros confrontos com o Newell’s Old Boys, equipe argentina líder do grupo, com seis pontos, contra quatro dos santistas. Audax tem um e Blooming ainda não somou ponto.

“Se a gente for imaginar que nos jogos fora de casa você empata e nos jogos em casa você vence, e hoje não vencemos é porque o adversário teve méritos. Se fala muito do Newell’s, temos dois jogos com eles, mas ainda não tivemos essa oportunidade. Gostaríamos de ter vencido, jogamos para isso, mas não conseguimos transformar o nosso domínio, o nosso jogo em efetividade e situações de gol”, disse o treinador.