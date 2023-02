Odair Hellmann saiu de campo neste domingo, na Vila Belmiro, satisfeito com alguns pontos positivos que pôde observar no desempenho do Santos durante o empate por 2 a 2 com o Corinthians. O treinador destacou a superação física de sua equipe diante de um adversário mais descansado, já que os santistas jogaram na quinta-feira, contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil, e os corintianos tiveram o meio da semana livre.

“Duas vezes buscamos o placar, duas vezes em situação física difícil. O Corinthians se preparou para a partida só, isso é uma diferença técnica. Nós viajamos, tivemos desgaste mental e físico na Copa do Brasil. Esta equipe está em construção, e o Corinthians está pronto, com uma semana limpa. Fizemos um bom jogo com todas as dificuldades. Precisamos dar continuidade a esta evolução e melhorar especificamente a bola parada”, disse.

A dificuldade do Santos em interceptar lances de bolas alçadas na área pelos adversários já foi apontada mais de uma vez por Odair Hellmann como um dos principais problemas da equipe do litoral paulista. Ao falar novamente sobre o assunto, disse que será difícil superar essa deficiência por causa das características do elenco.

“Temos que melhorar, a bola parada tem feito a diferença em momentos que estamos com o domínio do jogo. É uma situação que precisamos melhorar. Temos dificuldade de característica de jogador com cabeceio, volantes baixos, atacantes sem características de cabeceio. Vamos tentar melhorar com treinamento, mas é muito mais do jogo”, avaliou.

O treinador também comentou sobre o emocional dos jogadores após a passagem de um turbilhão, com risco de rebaixamento, agora já aniquilado, e protestos da torcida. Agora em uma sequência sem derrota há quatro jogos na temporada, com duas vitórias e dois empates, Odair entende que ainda há resquícios de nervosismo no elenco, porém o nível está dentro do aceitável em um ambiente de competitividade.

“Clássico tem discussão”, disse, ao ser questionado sobre uma dura do goleiro João Paulo nos companheiros de defesa. ” O que não pode é desequilibrar e perder a organização. Dentro do vestiário tem essas discussões, não pode levar para o lado pessoal. Cada um tem que cumprir suas funções dentro de casa. Numa dificuldade, acaba sofrendo o gol de novo, há uma situação de nervosismo um pouco maior, mas a equipe se restabeleceu. Existe um ponto, este ponto não chegou, está dentro de uma discussão normal”, completou.

O Santos se prepara para sua última tentativa de buscar a classificação para as quartas de final do Paulistão, no próximo domingo. Terceiro colocado do Grupo A, com os mesmos 14 pontos que o vice-líder Botafogo de Ribeirão Preto, enfrentará o Ituano, em Itu, na rodada final, torcendo por um tropeço dos botafoguenses contra o São Paulo.