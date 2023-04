Odair Hellmann discordou da cobrança de falta de performance do Santos na Bolívia. Na visão do treinador, sua equipe fez uma boa partida na vitória sofrida, por 1 a 0, diante do Blooming, na largada da Copa Sul-Americana. Em momento algum o treinador se rendeu que o futebol santista foi fraco diante do modesto time boliviano.

Questionado se a apresentação foi abaixo do esperado, com gol saindo aos 52 minutos do segundo tempo, Odair Hellmann surpreendeu na resposta. “Não concordo, não foi um grande jogo das duas equipes, mas o Santos fez uma boa partida, suportou a pressão inicial e depois foi ganhando espaço, com oportunidades claras de fazer gol”, disse, convicto. “Nos 90 minutos, deixamos o adversário criar apenas uma chance clara em bola longa”, afirmou. “Com marcação forte, não demos chances ao adversário.”

Tentando sustentar seu trabalho das últimas quatro semanas, Odair Hellmann usou as dificuldades encontradas na Bolívia para tentar valorizar bastante a conquista dos três pontos. E endeusou ter segurado o Blooming.

“Foi um jogo com a gente tentando ter mais posse, aproximação, progredindo, tentando quebrar linhas e eles somente nas bolas longas. E isso dificulta quando a gente pressiona a saída de bola. Eles alongam, ganham a segunda bola… Mesmo assim, não criaram nenhuma dificuldade”, enfatizou, esquecendo que o rival é penúltimo colocado do campeonato local ainda sem vencer.

“Com a expulsão, a gente teve mais posse, o time foi se impondo diante de um rival com linha de cinco, tirando amplitude”, avaliou. “A gente precisava mais na parte final de drible e situação um para um. (Se tivesse) Ia criar mais e fazer mais gols. Mas foi merecida a vitória, importante o resultado pelo trabalho que a gente fez.”

O treinador, contudo, fez questão de frisar que não adianta nada largar bem fora e depois derrapar atuando em casa. “Brigamos com os três times (da chave) pela vaga. Pontuar fora é importante, mas para fazer valer a vitória temos de confirmar na Vila Belmiro. Conseguimos sustentar e sai daqui muito feliz, mas a gente sabe que precisa evoluir”, admitiu, enfim. “Mas é muito importante o resultado e o jogo que a gente fez.”