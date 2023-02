Odair Hellmann optou pelo discurso otimista para ainda sonhar em levar o Santos às quartas de final do Paulistão. Admite, contudo, que mais uma vez terá de modificar sua estratégia. Diante da Portuguesa, no domingo, o treinador vai voltar a usar dois homens na armação, para a equipe ter mais velocidade. O ritmo apresentado diante do Santo André, no empate por 1 a 1, com três defensores, não agradou ao treinador.

“A avaliação do empate não é boa, a gente veio para buscar a vitória, se aproximar da liderança do grupo e com o empate ficamos mais distantes, mas temos mais três jogos para definirmos essa situação de classificação”, afirma o técnico.

Mesmo estranhando atuar em um gramado sintético, o Santos teve maior posse de bola no Bruno José Daniel. Odair pede que a equipe mantenha esse domínio nos jogos, mas que o transforme em mais oportunidades de gols.

“A gente teve posse mas construiu poucas situações de gols, fomos lentos na construção de trás, por isso a ideia de se desfazer da linha de três”, diz, já adiantando que mudar o esquema era somente para não tropeçar no ABC e voltará ao tradicional contra a Lusa.

O técnico revelou, contudo, que as oscilações do Santos se dão pelo pouco tempo de treino e a obrigação de modificar a escalação a cada jogo. “Jogamos nove jogos em 32 dias, perdendo quatro ou cinco jogadores da espinha dorsal. Queremos construir um time, mas daí começa a perder peças, tem de colocar novos atletas no processo, alguns chegaram agora, cada um com sua individualidade física, em ritmo de jogo diferente, complica. Infelizmente, estamos tentando construir um time dentro de uma competição muito difícil e isso não é ideal. Trabalhamos só para os próximos três dias”, lamenta.

Lucas Lima deve ser mantido para o duelo com a Portuguesa, mas um dos defensores dará lugar a um novo armador. Lucas Pires e João Lucas voltam de suspensão nas laterais.