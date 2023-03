O técnico Odair Hellmann vai ter sua segunda pré-temporada no Santos. Após ser eliminado precocemente no Campeonato Paulista, o time alvinegro terá pelo menos três semanas de treinamentos até iniciar as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa sul-americana e o restante da Copa do Brasil. O treinador prevê evolução, mas quer que as lesões de afastem da Vila Belmiro.

“Tive apenas um jogo com o time que considerei ideal. Depois disso, sempre perdi um jogador, que acabou atrapalhando na tática e formação da equipe”, disse Hellmann, após a vitória, por 3 a 0, sobre o Iguatu, que garantiu a equipe santista na terceira fase da Copa do Brasil.

Além de trabalhar com todo o elenco santista nos próximos 20 dias, Odair espera por reforços, mas sabe que a difícil situação financeira pela qual passa o clube pode atrapalhar as negociações. “Qualquer jogador vale muito. O presidente tem se esforçado muito, temos reuniões todos os dias, mas precisamos de calma, caso as contratações não ocorram.”

O técnico santista destacou que um dos pontos a serem ajustados na equipe está a intensidade do grupo quando não tem a posse de bola. “Temos de melhorar a marcação. Tivemos uma melhora nos quatro últimos jogos do Paulista, mas depois não repetimos diante do Ituano.”