A derrota do Santos para o Palmeiras por 3 a 1, neste sábado, pela sexta rodada do Paulistão, aumentou a crise na Vila Belmiro. O time foi amplamente dominado pelo rival e, com o resultado, amarga a última posição do Grupo A, com seis pontos, um a menos que o terceiro colocado, a Inter de Limeira, que ainda joga na rodada. O técnico Odair Hellmann se mostrou insatisfeito com a situação delicada e disse que tenta dar “estabilidade e regularidade” à equipe.

“Estou dando moral a todos os jogadores, tentando tirar o peso dessa cobrança. É uma dificuldade técnica que não vem de agora, vem de dois anos. São muitas situações que eu não contava no planejamento inicial. Cabe a mim saber reconhecer as dificuldades que estamos tendo, mas fortalecer o grupo e buscar soluções para conseguir encontrar uma vitória e seguir fazendo o trabalho. Toda essa pressão gera intranquilidade. Agora não é momento de apontar o dedo”, avaliou.

A situação complicada, antes do clássico, se agravou quando torcedores invadiram o CT do clube durante a semana e cobraram jogadores e o presidente Andres Rueda. O desempenho e os resultados até aqui não têm agradado.

Odair lamentou os desfalques de Soteldo, Carabajal, Rodrigo Fernández e Felipe Jonatan, que atrapalharam a montagem do time nas últimas partidas. No clássico com o Palmeiras, ele ainda perdeu o goleiro João Paulo, que sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído no primeiro tempo. O atleta será reavaliado neste domingo.

Pressionado, o Santos joga diante do São Bento na quarta-feira, às 21h35, pela sétima rodada do Paulistão. Já no domingo, enfrenta o São Paulo, às 19h, no Morumbi.