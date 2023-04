O time do Santos está alinhado no discurso. Após o goleiro João Paulo citar a evolução do time no empate sem gols com o Atlético-MG neste domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão, foi a vez do técnico Odair Hellmann enfatizar o crescimento da equipe. O treinador elogiou o sistema defensivo, mas mostrou incômodo com o jejum de gols.

“Acho que estamos em evolução, principalmente na parte defensiva. Precisamos evoluir e corrigir a parte final, o último passe, a última tabela. Criamos bastante no primeiro tempo. Competimos com Grêmio e Atlético-MG, que são dois times bem experientes. Evoluímos em vários aspectos e ainda temos o que melhorar. Com certeza vamos dar um salto e ficar ainda mais fortes”, analisou o treinador.

Odair aproveitou o momento para lamentar a falta de um ponta velocista na equipe e citou o poderio ofensivo do adversário. “O Atlético não vem de pressão nenhuma, joga com total confiança e tem vários jogadores à disposição para mudar as características da equipe. Não temos um jogador de profundidade e de força. Estamos usando os meias na ponta. Hoje tivemos boas oportunidades, mas faltou algo. Toda hora está acontecendo alguma situação, hoje foi a do Mendoza. Repeti apenas uma vez a equipe, mas estamos superando essas dificuldades. Precisamos e vamos melhorar na fase ofensiva”, afirmou.

De forma geral, ele destacou que a partida foi marcada pelo equilíbrio. “Foi um jogo equilibrado em todos os aspectos, jogo de intensidade, compactação, transições. Não foi um jogo de posse, de criação. Acho que pecamos na parte final. Tivemos problemas com as características para as transições, por isso que perdemos um pouquinho da força ofensiva. No primeiro tempo, estávamos bem, encaixados, e faltou isso para nós. Precisamos encontrar o equilíbrio entre fases ofensivas e defensivas. Acho que encontramos no aspecto defensivo, na transição, na competição e na organização.”

Por fim, Odair pediu paciência a Ângelo, que vem sentindo a pressão nos últimos jogos. O atacante é tratado como uma joia na equipe santista e chegou a recusar uma proposta do Flamengo para permanecer na Vila Belmiro.

“Agora, não é hora de pisar na cabeça dele. Ele está tendo dificuldades, eu como comandante estou vendo, estou aqui para dar o apoio no dia a dia e nos jogos. Se a gente tivesse outras opções de velocidade e força, poderíamos ter feito o movimento antes, mas isso é um crescimento que o Ângelo vai ter que ter. Às vezes, na vida e na carreira, só têm elogios, mas há momentos de cobrança e de dúvida. Ele precisa se fortalecer, nós vamos fortalecê-lo, mas ele precisa estar de peito aberto, forte, buscando essa evolução. Ele tem a minha confiança, do grupo e ele vai evoluir”, finalizou.

Com o empate com o Atlético, Odair somou o seu primeiro ponto na competição. O próximo compromisso do treinador é diante do Botafogo-SP, na quarta-feira, às 19h, pela Copa do Brasil.