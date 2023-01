Athletico x Coritiba, Atletiba, na Arena da Baixada (Crédito: Franklin de Freitas)

O OneFootball confirmou nessa quinta-feira (12) a transmissão ao vivo de todos os jogos do Campeonato Catarinense e Campeonato Paranaense em 2023.

No início de 2022, o OneFootball havia anunciado um acordo de 2 anos com a NSports (detentora dos direitos de transmissão de ambos os campeonatos) para divulgar as partidas em seu aplicativo e site. Após o sucesso da temporada de 2022, a principal plataforma de mídia sobre futebol no mundo transmitirá novamente todas as partidas dos estaduais do Paraná e Santa Catarina em 2023 a partir deste sábado (14).

Todas as partidas de ambos os campeonatos serão exibidas em pay-per-view através do aplicativo (para celular e TV) e site do OneFootball. Torcedores espalhados pelo Brasil terão acesso às 80 partidas do Catarinense e às também 80 partidas do Paranaense transmitidas ao vivo com narração português. Os valores são de R$16,90 por partida do Paranaense, e R$10,90 por partida do Catarinense.

Torcedores também poderão aproveitar gratuitamente os melhores momentos de cada partida e uma ampla variedade de conteúdos das competições que ficarão disponíveis nas plataformas da OneFootball e em sua rede de distribuição de vídeo, que inclui mais de 110 editores de grande importância no mundo.

Nikolaus von Doetinchem, vice-presidente de Direitos de Transmissão & Mídia do OneFootball, disse: “Nós temos uma comunidade de fãs extremamente apaixonados no Brasil, e temos o privilégio de poder oferecer a eles uma variedade fantástica de futebol ao vivo via OneFootball. Nós amamos aproximar os torcedores ao melhor do futebol brasileiro com nossa flexível oferta de transmissões, oferecendo os jogos que eles querem assistir por um preço acessível. Após a brilhante temporada de 2022 com o Campeonato Paranaense e Campeonato Catarinense, nós mal podemos esperar para ver o que 2023 nos reserva”.

Sobre o OneFootball

Fundado em 2008, o OneFootball é uma plataforma de mídia sobre futebol para a nova geração de torcedores mobile-first. Ele atende 100 milhões de pessoas todos os meses por meio de suas próprias plataformas, aproximando os fãs do jogo com notícias de última hora, clipes com melhores momentos, transmissão de jogos ao vivo e muito mais. O OneFootball faz parceria com mais de 150 clubes, ligas, federações, jogadores e outros parceiros de marca para trazer seu conteúdo ao OneFootball disponível em 194 mercados e com uma rede de distribuição de vídeo que inclui mais de 230 editores parceiros de grande importância em todo o mundo. Em 2022, anunciou o lançamento do OneFootball Labs, uma unidade de negócio dedicada a colaborar com a indústria do futebol e os líderes Web3 Animoca Brands e Liberty City Ventures para liberar ativos digitais premium e experiências centradas no fã com o blockchain.

