Volta Redonda x Operario. Foto: reprodução / Facebook Operário @ecacrescimos

Em sua segunda partida sob o comando do técnico Alex, o Operário perdeu de 1 a 0 para o Volta Redonda, na tarde deste domingo (29). O jogo valia pela 14ª rodada da Série B e ocorreu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O gol da partida saiu aos 36 minutos do segundo tempo, com Gabriel Bahia, após passe de Leo Ceará. Na partida, o Operário teve mais posse de bola (53%), mas só acertou uma bola na direção do gol.

Com o revés, o Operário caiu para a 14ª posição, com 17 pontos. O Volta Redonda subiu para o 16º lugar, com 14 pontos. O time do Rio de Janeiro havia iniciado a rodada na vice-lanterna da Série B.

O time de Ponta Grossa volta a campo na segunda-feira (7) da próxima semana, às 19 horas. Recebe a Chapecoense no estádio Germano Krüger.