Em um jogo animado e intenso, Vasco e Palmeiras empataram em 2 a 2 neste domingo. No Maracanã ensolarado e com bom público, o time cruzmaltino abriu dois gols de vantagem, mas a equipe alviverde reagiu e buscou o empate no duelo da segunda rodada do Brasileirão. Pedro Raul e Gabriel Pec foram às redes pelos anfitriões, incapazes de conseguir sustentar a vantagem principalmente pelo bom segundo tempo dos visitantes, que marcaram com Rafael Navarro e Artur.

Com um triunfo e um empate cada, Palmeiras e Vasco somam quatro pontos no torneio nacional. Na próxima rodada, a terceira, o atual campeão nacional encara o Corinthians no dérbi que será disputado no sábado, às 18h30, no Allianz Parque. Antes disso, na quarta, tem compromisso pela Copa do Brasil diante do Tombense, em Uberlândia. A equipe carioca joga apenas dia 1º de maio, segunda-feira, contra o Bahia.

Foram agitados e intensos os primeiros 45 minutos no Maracanã. Passada a primeira parte, o jogo ganhou em emoção à medida que o Vasco aproveitou os espaços que a exposta defesa do Palmeiras deixou. Ao contrário do que aconteceu em 2022, sem Danilo, segundo volante que protegia a retaguarda, o time levado gols com frequência, como aconteceu neste domingo.

O Vasco deu duas estocadas no primeiro tempo. Nas duas, foi às redes, aproveitando os espaços e chegando ao gol com poucos toque, em transições rápidas. Pedro Raul foi quem abriu o placar, completando cruzamento/chute de Alex Teixeira aos 29. Dez minutos depois, nova investida originou o segundo gol. Desta vez, Weverton defendeu cabeceio de Pedro Raul, mas Pec guardou no rebote.

O Palmeiras, então, parou de dar chutões e pôs a bola no chão. A postura fez diferença. Mais arrumado, o time paulista também chegou ao seu gol pelo alto, com Rafael Navarro, cutucando de cabeça para as redes o cruzamento de Gabriel Menino.

O comportamento do Palmeiras no fim da etapa inicial foi o mesmo nos primeiros minutos do segundo tempo. Na verdade, foi até melhor. A equipe empurrou o Vasco para seu campo de defesa, teve grande volume de jogo e insistiu até conseguir o empate.

Foram duas boas oportunidades criadas até Dudu cruzar para o pequeno Artur, de 1,68m, subir livre na área e marcar de cabeça. A reação deixou os visitantes empolgados e os anfitriões, assustados. O domínio palmeirense seguiu e não resultou no terceiro gol porque o goleiro Léo Jardim trabalhou com competência nas conclusões de Dudu e Artur.

Sem Dudu e Artur, substituídos, o exausto Palmeiras reduziu seu ritmo. Até tirou o pé pensando na dura sequência que tem pela frente. O Vasco ganhou novo gás com as modificações feitas pelo auxiliar Maldonado. Mas não houve mais gols no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 X 2 PALMEIRAS

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu (Capasso), Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Marlon Gomes), Jair (Galarza) e Andrey; Gabriel Pec (Orellano), Alex Teixeira (Figueiredo) e Pedro Raul. Técnico: Maldonado (auxiliar).

PALMEIRAS – Weverton; Garcia, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho) e Gabriel Menino (López); Artur (Luis Guilherme), Dudu (Jhon Jhon) e Navarro (Endrick). Técnico: João Martins (auxiliar).

GOLS – Pedro Raul, aos 28, Gabriel Pec, aos 39, e Rafael Navarro, aos 46 minutos do primeiro tempo. Artur, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Piton, Jair, Zé Rafael, Gabriel Menino, Gabriel Pec, Murilo.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 3.321.936,00.

PÚBLICO – 59.867 pagantes.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).