Ajustar o Palmeiras sem Danilo e Gustavo Scarpa, dois dos pilares do elenco campeão brasileiro no ano passado, é o principal desafio de Abel Ferreira no começo da temporada. O treinador viu o time fazer uma estreia ruim no Campeonato Paulista ao empatar sem gols com o São Bento. Nesta quinta-feira, às 21h30, o time vai a Ribeirão Preto atrás de sua primeira vitória no torneio. O rival é o Botafogo.

Sem duas peças de sua espinha dorsal, o técnico português viu uma atuação burocrática de um Palmeiras pouco criativo no último sábado. Danilo dava a dinâmica e tem a qualidade no passe que falta para Jailson, volante que o treinador escolheu para substituir o jovem vendido ao Nottingham Forest.

Na vaga de Scarpa tem jogado Raphael Veiga, que voltou de lesão e ainda busca o ritmo ideal, tal qual Jailson. Bruno Tabata é o reserva imediato, mas ele não se encontrou ainda. As ausências preocupam a torcida, que cobra reforços. O time decidirá no dia 28 a Supercopa do Brasil com um elenco enfraquecido em relação a 2022 contra seu principal rival na perseguição por títulos, o Flamengo.

“Os gols não saíram e houve dificuldade sim, principalmente imposta pelo adversário, que dificultou bastante nossa movimentação e nossa criatividade”, admitiu o lateral-direito Marcos Rocha, sobre o jogo de estreia no Estadual. Ele tem a certeza, porém, de que “a equipe vai evoluir muito”.

“Poderíamos nos acomodar com as vitórias e com os títulos, mas esse elenco é muito bem selecionado pela diretoria e pelo Abel e tem essa consciência de que precisa sempre se motivar a superar os obstáculos e as dificuldades. Tenho certeza de que 2023 será um ano brilhante também”, disse o experiente lateral-direito.

O Palmeiras perdeu apenas uma vez para o Botafogo nos últimos 22 jogos. Desde 1992, o único revés foi em 2014, por 3 a 1, em Ribeirão Preto. Atualmente, são seis jogos de invencibilidade – cinco vitórias e um empate – todos pelo Campeonato Paulista. O retrospecto geral contra o Botafogo tem 66 vitórias, 30 empates e 14 derrotas em 110 jogos.

Como no domingo o time tem seu primeiro clássico do ano, o duelo com o São Paulo, no Allianz Parque, é possível que Abel rode o elenco, dando oportunidade para alguns dos reservas e preservando parte dos titulares.

O empate no primeiro jogo do Estadual deixou a equipe com um ponto no Grupo D. O Botafogo largou bem no Grupo A, somando três pontos decorrentes do triunfo sobre a Portuguesa por 2 a 0, fora de casa.