Como em 2022, o Palmeiras dominou a seleção do Campeonato Paulista. Campeão pela 25ª vez, sendo duas consecutivas, ao derrotar o Água Santa na final, o time alviverde colocou cinco jogadores no time ideal eleito por técnicos e capitães dos 16 times que disputaram o Estadual. Além disso, teve o craque do torneio, o meio-campista Raphael Veiga. Mas não esteve só. A equipe de Diadema, vice-campeã, colocou quatro representantes entre os melhores.

A FPF divulgou os integrantes da equipe ideal da competição na noite desta segunda-feira, 10, em evento no Pavilhão Pacaembu, na zona oeste da capital. O time de Abel Ferreira teve Weverton, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Rony na seleção do Paulistão. Veiga saiu com três troféus e foi o maior premiado da noite. Além de estar na seleção, foi eleito o craque da galera, por votação popular, e também o craque do campeonato.

O Água Santa, vice-campeão com uma campanha histórica, se destacou com quatro jogadores: o zagueiro Didi, o lateral-direito Reginaldo, o meio-campista Luan Dias e o centroavante Bruno Mezenga. Além disso, Thiago Carpini desbancou Abel Ferreira e foi eleito o melhor técnico. Mesmo campeão, o português não foi eleito pelo segundo ano seguido. Em 2022, perdeu para Rogério Ceni.

“Eu falei no nosso dia a dia que o que temos de melhor no Água Santa são as pessoas. Fico lisonjeado de ser escolhido o melhor técnico”, afirmou Carpini, no palco. O jovem treinador estendeu seu contrato com o time de Diadema e fará intercâmbio na Europa neste ano, já que a equipe não disputa mais nada em 2023.

O meio-campista Renato Augusto foi o único representante do Corinthians, que ganhou o troféu Djalma Santos, dado ao time que não teve ninguém expulso. O gol de Róger Guedes contra o Botafogo foi eleito o mais bonito do torneio. O Red Bull Bragantino também teve apenas um atleta entre os melhores, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

O meia-atacante Chrystian Barletta, hoje no time alvinegro, foi eleito a revelação do campeonato pelo que jogou no São Bernardo. Bruno Mezenga foi escolhido o craque do interior.

Os votantes não puderam escolher atletas de seus próprios clubes. Montada no 4-4-2, a seleção foi fechada apenas depois da decisão do Paulistão, diferentemente do que ocorreu em anos anteriores.

Apresentada por Taynah Spinoza e pelo ex-jogador Denílson, a cerimônia não contou com discursos de cada um dos atletas que subiram no palco para receber seus prêmios. O Rei Pelé, morto em dezembro do ano passado, foi lembrado com uma rápida homenagem. O cantor Diogo Nogueira animou a festa no Pacaembu.

Veja a seleção do Campeonato Paulista 2023: Weverton; Reginaldo, Gómez, Didi e Juninho Capixaba; Zé Rafael, Luan Dias, Renato Augusto e Raphael Veiga; Rony e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.