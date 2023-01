Com joias dos dois lados do confronto, Palmeiras e América-MG venceram todos os jogos até aqui na Copa São Paulo de Juniores e fazem a grande final, nesta quarta-feira, às 15h30, no Canindé, no aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo. As duas equipes buscam o bicampeonato. Os paulistas foram campeões no ano passado ao atropelar o Santos, enquanto os mineiros venceram a edição de 1996 na final diante do Cruzeiro.

Os ataques goleadores chamam a atenção. O Palmeiras marcou 28 gols, enquanto o América-MG fez 22. Os dois times foram vazados apenas três vezes cada nos oito jogos da campanha.

Não faltam grandes promessas nos dois lados do confronto. No Palmeiras, foram vários nomes que se destacaram, dentre eles o zagueiro Henri, os meio-campistas Pedro Lima e David Kauã, além do atacante Kevin, já bastante cobiçado no mercado europeu. O garoto habilidoso mostrou futebol de gente grande: foram dez participações em gols (cinco gols e cinco assistências) em sete partidas. O time também conta com o artilheiro da competição. O atacante Ruan Ribeiro anotou oito gols nesta edição.

O técnico Paulo Victor Gomes explicou como a base palmeirense evoluiu nos últimos anos com a chegada do coordenador João Paulo Sampaio. “O clube como um todo vive um momento muito especial. Falando especificamente sobre a base, destacaria duas palavras que representam essa fase: continuidade e mentalidade. A continuidade dos processos desde 2015, quando o João Paulo Sampaio chega, e a mentalidade muito forte no processo de formação dos jogadores”.

O América-MG fez 22 gols em oito partidas na Copinha e venceu todos os seus jogos até aqui. As atuações do goleiro Cássio, do zagueiro Júlio e dos atacantes Luan Campos, Renato Marques e Adyson foram bastante elogiadas. Luan Campos marcou os três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Santos na semifinal e é ex-jogador da base do Palmeiras. Ele foi campeão paulista em 2021, mas buscava mais espaço e deixou o clube. O técnico Mairon César, de 36 anos, elogiou a campanha da equipe.

“Eles só estão se destacando porque o coletivo é muito forte. A cada rodada, troca o protagonista. A equipe é coesa, não tem um ou dois expoentes. O processo de transição para o profissional é algo que o clube está cuidando para não queimar etapas”, explicou.

Hoje diretor de futebol do time principal do América, Fred Cascardo foi coordenador geral de base do clube de julho de 2019 até fevereiro 2022 e diz que as melhoras internas trouxeram frutos para a categoria.

“Em uma reunião na sexta-feira será definida a transição desses atletas para o profissional. Vamos absorver alguns e continuar desenvolvendo outros. Esse ano ainda é um time novo, mas que a vivência permite ter oportunidade de colocar. Esse é o principal planejamento. O nosso orçamento será de R$ 8 milhões em 2024, muito abaixo dos clubes de grandes orçamentos, como Flamengo e Palmeiras, que têm valores na casa dos R$ 50 milhões. O América teve que usar a criatividade e relacionamento”, analisou.

