Claudicantes no início desta temporada, Palmeiras e São Paulo fazem neste domingo, às 16h, o primeiro clássico do Campeonato Paulista. O Choque-Rei reúne no Allianz Parque rivais que tropeçaram na estreia da competição estadual e venceram o jogo seguinte a duras penas.

Com seu meio de campo desencaixado sem Danilo e Gustavo Scarpa, negociados com o Nottingham Forest, da Inglaterra, o Palmeiras empatou com o São Bento no Allianz Parque em sua estreia no campeonato e depois ganhou do Botafogo em Ribeirão Preto em um jogo em que foi dominado pelo rival do interior e não teve a defesa vazada graças a Weverton.

O São Paulo também ficou no empate sem gols em seu debute no torneio diante do Ituano e encontrou dificuldades para vencer a partida seguinte. Os três pontos foram conquistados com um gol no fim que decretou o triunfo de virada por 2 a 1 sobre a Ferroviária, em Araraquara.

Foram os dois finalistas da última edição do Campeonato Paulista. Em 2022, o Palmeiras ficou com a taça depois de um remontada histórica ao golear o São Paulo por 4 a 0 no segundo e decisivo jogo da final. No primeiro, havia levado 3 a 1 no Morumbi. Depois, no mesmo ano, o time tricolor deu o troco ao eliminar o rival nas quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis.

O Palmeiras tem quatro pontos conquistados e ocupa a segunda colocação no Grupo D, atrás do São Bernardo, que tem a mesma pontuação e leva vantagem no saldo de gols. O São Paulo, também tem quatro pontos, mas lidera a sua chave. Está na ponta do Grupo B, à frente do Guarani, que soma três.

A diferença entre os dois é que o Palmeiras tem um grupo enfraquecido sem Danilo e Scarpa e nenhuma contratação selada até o momento e o São Paulo busca se entrosar com a reformulação – ainda em curso – no elenco. Saíram 12 jogadores e chegaram sete reforços, a maioria deles jovens avalizados por Rogério Ceni.

“Contra o São Paulo são sempre jogos difíceis”, atesta o atacante Breno Lopes, que completou 100 jogos pelo atual campeão paulista e brasileiro na última quinta-feira. “Temos de trabalhar, pensar na equipe deles para estarmos em uma tarde abençoada e, se Deus quiser, buscar mais três pontos”.

Preservado do duelo com o Botafogo em razão de dores no tornozelo direito, o lateral Mayke participou dos últimos treinos e estará à disposição no banco. No São Paulo, Rogério Ceni não poderá escalar Pablo Maia, suspenso por conta de sua expulsão em Araraquara. Luan deve jogar em seu lugar.

O treinador são-paulino está contente com seus reforços, embora ainda diga que o elenco precisa “com urgência” de um novo lateral-esquerdo.

“David pode evoluir mais, jogar mais do que jogou. Méndez se crescer fisicamente pode proporcionar mais coisas, Alan também”, disse ele, citando o zagueiro argentino, o volante equatoriano e o atacante brasileiro.