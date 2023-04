O calendário desgastante de partidas é o principal desafio do Palmeiras na briga por levantar mais três taças em 2023 e para deslanchar no Brasileirão, do qual é o atual campeão. Depois de estrear com vitória em casa sobre o Cuiabá, o time de Abel Ferreira encara o Vasco neste domingo, às 16h, no Maracanã.

O time de Abel Ferreira começou o Brasileirão com vitória, se reabilitou na Copa Libertadores e está com um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil. A sequência exaustiva de jogos – até o fim do mês o time terá jogado nove partidas – gera lesões e obriga Abel a preservar alguns atletas.

Enquanto o Vasco teve a semana livre para treinos, o Palmeiras fez um duro enfrentamento com o Cerro Porteño. Desgastou-se mais do que o esperado ao ter de buscar a virada sobre o time paraguaio no Morumbi. Por isso, e pela continuação do calendário com pouco tempo de descanso e muitos jogos, o treinador pode poupar algumas de suas principais peças. Ele já não pode escalar Raphael Veiga, Mayke, Bruno Tabata, Atuesta e Rony, todos lesionados.

Mas tem Piquerez de novo à sua disposição. Recuperado, o lateral-esquerdo uruguaio deve retomar sua titularidade. Assim, o jovem Vanderlan, elogiado por ótimos jogos, ganharia um descanso. Murilo, suspenso na Libertadores, também retorna à equipe.

O Palmeiras defende a sequência invicta de oito partidas contra o Vasco. São oito vitórias e três empates nesse período. O último revés aconteceu em 2015, no Allianz Parque, pelo segundo turno do Brasileirão daquele ano.

Será a primeira vez que o Maracanã recebe a partida neste século. Na última ocasião em que encontraram no estádio, em 2000, o Palmeiras ganhou por 3 a 1 a partida de ida das finais do Torneio Rio-São Paulo daquele ano. Depois, confirmou o título no Morumbi com goleada por 4 a 0.

“Somos os atuais campeões brasileiros, então temos que mostrar nosso futebol”, disse o meio-campista Jhon Jhon, jovem que tem ganhado cada vez mais espaço com Abel Ferreira, visto que foi titular nos compromissos da Copa do Brasil e da Libertadores. “Eu me sinto muito feliz nesse momento que tenho vivido no clube, ter sequência. É continuar trabalhando como sempre fiz, tendo resiliência, que as coisas vão acontecer naturalmente”.

Embalado pela vitória sobre o Atlético Mineiro fora de casa na estreia, o Vasco deve jogar com a mesma escalação que iniciou a partida no Mineirão. “Estamos no caminho certo. Sabemos da grandeza do Palmeiras, mas o Vasco também é uma equipe muito grande e podemos enfrentar qualquer time nesse Campeonato Brasileiro”, confia o atacante Gabriel Pec, um dos destaques no triunfo em Belo Horizonte.