Time que domina as principais estatísticas na Libertadores entre os brasileiros, o Palmeiras começa sua jornada na competição sul-americana nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O primeiro adversário do tricampeão continental é o Bolívar, em La Paz, na Bolívia, no estádio Hernando Siles, a mais de 3.600 metros do nível do mar

O clube divide as atenções com a final do Paulistão. Como perdeu o primeiro jogo da decisão do Estadual para o Água Santa, a finalíssima passou a ser prioridade. Por isso, os principais jogadores do elenco nem viajaram à Bolívia e o time jogará na altitude com reservas e jovens atletas.

Do time que enfrentou o Água Santa em Barueri, somente o volante Gabriel Menino e o atacante Breno Lopes estão com o elenco na capital boliviana.

Artur e Richard Ríos, os dois reforços recém-contratados, são as principais novidades. O atacante deve ser titular e fazer a reestreia em sua volta três anos depois de ser negociado com o Bragantino. O volante, que veio do Guarani, começa entre os reservas.

Dos 23 relacionados, 15 são formados nas categorias de base: Vinicius Silvestre, Kaique, Garcia, Vanderlan, Ian, Michel, Naves, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Pedro Lima, Luis Guilherme, Artur, Giovani e Kevin.

DOMÍNIO

Ao entrar em campo em solo boliviano, o Palmeiras se tornará isoladamente o time brasileiro com mais participações consecutivas na história da Libertadores. Passará o São Paulo ao chegar a oito edições seguidas. A equipe defende uma invencibilidade de 49 anos em estreias no torneio continental.

No total de participações, o Palmeiras é líder isolado e chegará a 23. Em número de jogos, ocupa a primeira colocação com 222 partidas. Também é o recordista geral de invencibilidade na Libertadores (18 jogos entre 2021 e 2022), de invencibilidade como mandante (34 jogos entre 1979 a 2005), de invencibilidade fora de casa (22 jogos entre 2019 e 2022), de vitórias em sequência (nove entre 2021 a 2022) de vitórias em sequência como visitante (cinco em 2018 e cinco entre 2020 e 2021) e de vitórias em sequência como visitante em uma única edição (cinco em 2018), além de ser o dono da melhor campanha em uma fase de grupos (100% de aproveitamento e 25 gols marcados em 2022).

Entre os clubes brasileiros, o time alviverde domina os números mais importantes: mais vezes campeão (três títulos, ao lado de Flamengo, Grêmio, São Paulo e Santos), mais finais (seis, ao lado do São Paulo), mais semifinais (dez, ao lado de Grêmio e São Paulo), mais jogos (222), mais vitórias (125), mais vitórias como mandante (75), mais vitórias como visitante (48), mais vitórias fora do Brasil (44), mais gols (429), mais gols como mandante (253), mais gols como visitante (173) e mais gols fora do Brasil (145).

O Palmeiras está no Grupo C da Libertadores e tem, além do Bolívar, Barcelona de Guayaquil (Equador) e Cerro Porteño (Paraguai) como rivais. A equipe enfrentou o time boliviano recentemente. Em 2020, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, fez 2 a 1 em La Paz e goleou por 5 a 0 em São Paulo.