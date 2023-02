O Palmeiras apresentou duas novidades entre os inscritos no Campeonato Paulista neste final de semana. Os goleiros Aranha e Natan do sub-20, foram inscritos no torneio para encorpar o elenco em função da contusão de Marcelo Lomba, que fraturou o dedo da mão esquerda e segue em recuperação.

Lomba machucou a mão durante treinamento na Academia de Futebol e vem fazendo tratamento convencional, já que o procedimento cirúrgico foi descartado. Sem poder contar com o reserva de Weverton, o técnico Abel Ferreira também terá à disposição os jovens Aranha, de 17 anos e Natan, de 19.

No clássico contra o Santos, Abel Ferreira contou com Vinícius Silvestre para ficar na reserva de Weverton. No entanto, Aranha participou de toda a preparação para a partida tendo já contato com o elenco profissional.

Em meio a chegada desses “reforços” vindos da base, o treinador português segue o planejamento para assegurar a ponta do Grupo D no Paulista. Líder da chave com 14 pontos e embalado pelas três vitórias seguidas, o time volta a campo no meio de semana. O compromisso é nesta quinta-feira, contra a Inter de Limeira, no Allianz.

O treinador deve definir o time que vai a campo no treino desta quarta-feira. Antes, Abel vai conversar com a sua equipe técnica para avaliar o desgaste que os atletas vem sendo submetidos neste início de temporada para definir a equipe titular.