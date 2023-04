Abel Ferreira saberá neste domingo, no Allianz Parque, se o Palmeiras passará “uma grande vergonha”, como o próprio técnico português dissera há uma semana, ou se o time alviverde é capaz de reverter a desvantagem criada com a derrota para o Água Santa na primeira partida da final do Paulistão e conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Estadual.

Pela segunda edição seguida o Palmeiras tem o desafio de virar o confronto para erguer a taça. A tarefa, agora, é menos desafiadora do que no ano passado, quando aplicou 4 a 0 no São Paulo depois de levar 3 a 1 no duelo de ida. “Não tenho dúvidas de que estamos confiantes para reverter esse placar”, afirmou o meio-campista Raphael Veiga.

Considerando aquela remontada história sobre o time tricolor e outras façanhas da equipe de Abel Ferreira, o treinador, os atletas e a torcida confiam em uma nova virada. Desta vez, a equipe se vê obrigada a ganhar de dois gols de diferença para ficar com o troféu, o 25º de sua história. Caso vença pela diferença mínima, o título estadual será definido nos pênaltis.

“Vamos passar uma grande vergonha ou vamos virar”, havia dito Abel Ferreira depois de ver seu time ser superado por 2 a 1 pelo Água Santa em Barueri. “De passado vive o museu. Nós vivemos de atitude competitiva, vontade e crer. Da ambição de ganhar títulos”, explicara.

A missão de derrubar a vantagem do Água Santa aparece num momento desfavorável para o Palmeiras na temporada, o pior neste ano. São duas derrotas seguidas, algo que não acontecia desde novembro de 2021 para com time que estava, até há uma semana, invicto no ano.

A aposta para que venha mais um troféu é Endrick, a boa notícia em uma semana ruim para o Palmeiras. O jovem foi um dos poucos que se salvaram no primeiro duelo da final do Paulistão. Entrou no segundo tempo, fez o gol palmeirense, o seu primeiro no ano, e mostrou estar pronto para voltar a ser titular depois de um bom tempo no banco. É provável que retome a titularidade e Breno Lopes volte para o banco.

Abel teve pouco tempo para reerguer o moral de seus atletas. Foram apenas três treinos depois do duro revés para o Bolívar em La Paz. Quase todos os titulares permaneceram em São Paulo e não jogaram na estreia da Libertadores. Portanto, estão descansados e concentrados para a decisão estadual. Apenas Gabriel Menino, entre os 11 que iniciam o duelo no Allianz Parque, atuou alguns minutos contra os bolivianos na altitude.

As baixas são Mayke, o segundo lateral no departamento médico, onde já estava o uruguaio Piquerez, em recuperação de entorse no tornozelo, e o meio-campista Bruno Tabata, em tratamento de lesão muscular na coxa, além do colombiano Atuesta, que deve retornar aos gramados só no segundo semestre.

ANDARILHO

O Água Santa confia em seu artilheiro, Bruno Mezenga, para conquistar o título e se afirmar entre os principais times de São Paulo. Hoje um clube organizado, a equipe de Diadema disputava jogos da várzea até 2011, quando se profissionalizou.

“É a nossa oportunidade. Talvez a gente não tenha outra, é a nossa oportunidade de escrever história com a comunidade de Diadema”, disse Mezenga.

Os gols do artilheiro do time de Diadema – são sete no Paulistão – despertaram o interesse do Santos, que tem um acordo com o atleta.

Mezenga, um andarilho da bola, tem esse nome por causa da novela ‘Rei do Gado’, da Rede Globo. Aos 34 anos, o time de Diadema é o 15º clube diferente na carreira do atacante revelado pelo Flamengo. Pode ser o primeiro em que o camisa 9 levanta o troféu de campeão como referência do elenco.