Único dos considerados grandes paulistas vivo no Estadual, o Palmeiras está a um jogo de alcançar a final do Paulistão pelo quarto ano consecutivo. Para ser mais uma vez finalista, tem de eliminar o surpreendente Ituano neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

De quase rebaixada, a equipe de Itu ressurgiu, deixou o Corinthians pelo caminho e agora quer também superar o atual campeão estadual. Por ostentar a melhor campanha do torneio, o Palmeiras tem a prerrogativa de atuar em seu estádio e, caso avance à decisão, fará o segundo duelo em casa. A equipe de Abel Ferreira é semifinalista pela décima vez seguida, fato inédito no certame.

O Ituano é o algoz do Corinthians nesta edição e foi do Palmeiras na semifinal de 2014, um ano antes da reconstrução do Palmeiras, entrando na rota de títulos na qual permanece até hoje.

Naquele ano, o Ituano passou pelo Palmeiras e na decisão ganhou do Santos. Foi a última conquista estadual de uma equipe do interior. Desde então, o Santos ganhou duas vezes, o Corinthians três, o São Paulo uma e o Palmeiras duas. O time alviverde foi vice em 2021 e levantou o troféu em 2020 e no ano passado.

Segundo maior campeão estadual, o Palmeiras busca sua 25ª taça. Nesta temporada, a equipe ainda está invicta. São nove vitórias e quatro empates em 13 partidas no campeonato. O Ituano persegue o terceiro troféu.

Atuesta é o único desfalque do time alviverde. O colombiano se recupera de cirurgia após grave lesão no joelho. A dúvida é se joga Bruno Tabata ou o jovem Endrick. Nas quartas de final, Abel optou pelo meio-campista e deixou o garoto no banco.

Foi contra o Ituano, na final de grupos, que Tabata marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras. Balançou as redes de pênalti na vitória por 3 a 1 em que só os reservas atuaram. “É uma equipe complicada, jogamos na ocasião fora de casa e agora, dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, a gente tem tudo para fazermos um belíssimo jogo”, acredita o meio-campista.

ATLETA INVESTIGADO

Animado por eliminar o Corinthians nas quartas de finais do Campeonato Paulista e o Ceará na segunda fase da Copa do Brasil, o Ituano desafia o atual campeão Palmeiras, neste domingo. Surpresa no Paulistão, ele sonha em voltar a disputar uma final de estadual, o que não acontece desde o ano de 2014, quando foi campeão em cima do Santos. A baixa vai ser o volante André Luiz, afastado por suposto envolvimento em manipulação de resultados na Série B do Campeonato Brasileiro quando atuava pelo Sampaio Corrêa.

O Ituano chega mais cansado do que o adversário, já que teve um compromisso na Copa do Brasil. O time de Itu eliminou o Ceará nos pênaltis, assim como ocorreu diante do Corinthians, em pleno Itaquerão, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

O técnico Gilmar Dal Pozzo deve dar continuidade na equipe que venceu o Ceará no meio da semana, com exceção para algum atleta que apresentar um desgaste físico maior que o esperado e não possa atuar no sacrifício.

A diretoria optou por afastar, na véspera do jogo, o volante André Luiz por considerar grave a acusação que pesa contra ele. Considerado ‘um caso isolado’ a direção recomendou aos demais jogadores para evitar comentários sobre o afastamento de André Luiz. Ele tem 27 anos, disputou 11 jogos nesta temporada, inclusive os dois mais importantes nesta semana, diante do Corinthians e do Ceará.

A sua ausência no meio-campo abre espaço para a entrada de José Aldo ou de Marcelo Freitas. Um deles deve compor o meio-campo ao lado de Lucas Siqueira e Eduardo Person. O técnico Gilmar Dal Pozzo quer aproveitar este momento positivo do time para surpreender o Palmeiras.

“O grupo entendeu que tínhamos uma sequência de decisões pela frente. A mudança de comportamento é evidente. Não é nenhuma surpresa estarmos aqui nesta situação favorável. Vínhamos trabalhando forte e os resultados iriam aparecer. Temos uma partida dificílima, contra uma das equipes mais fortes do Brasil, mas não tem nada ganho. Podemos chegar lá e sair com a classificação”, disse o treinador, com um fio de esperança de chegar à decisão da temporada.