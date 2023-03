As duas melhores equipes da primeira fase do Campeonato Paulista se enfrentam neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, para definir o primeiro semifinalista do Estadual. Dono da casa, o Palmeiras liderou o torneio, mas teve o São Bernardo como forte concorrente. Com o apoio da torcida, os atuais campeões não querem decepcionar no duelo considerado como uma “final antecipada”.

Palmeiras e São Bernardo compuseram o Grupo D na etapa inicial do Paulistão. Os comandados de Abel Ferreira seguem invictos na temporada e detêm a marca de melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos. O time do ABC não fica muito atrás, levou nove e tem um ataque mais expressivo que o alviverde (21 a 18).

Abel tenta refinar a sintonia entre Rony, Dudu e Endrick no ataque. O jovem garoto ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial. Na defesa, Gustavo Gómez e Murilo vivem grande fase. O paraguaio faz elogios ao São Bernardo, mas ressalta o foco do Palmeiras em buscar a classificação.

“Temos um jogo decisivo. Nós sempre tomamos jogos decisivos de mata-mata como uma final. Vamos entrar com tudo para tentar a classificação. O São Bernardo fez um bom campeonato, é um time que tem jogadores qualificados. Brigaram até o último jogo pela primeira colocação, e vamos fazer nosso melhor”, afirmou Gómez.

Enquanto o Palmeiras vive em lua de mel com sua torcida, especialmente com a sequência positiva e o título inédito da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, o São Bernardo começa a ter com o que se preocupar. Eliminada da Copa do Brasil na estreia e derrotada pelo Água Santa na última rodada, a equipe dá sinais de declínio. Um dos motivos é a lesão do experiente meia Vitinho, estrela do time na temporada que sofreu grave lesão no joelho. Olhos atentos, então, à revelação Chrystian Barletta, ponta canhoto de 21 anos.

“Sabemos nossas limitações. O Palmeiras é extremamente favorito. Mas eu sempre falo que a gente não pode ter menos vontade do que eles. Nossa maior confiança é o resultado e o trabalho que a gente vem fazendo dentro de campo. Não vou pedir para eles (jogadores) fazerem o que nunca fizeram”, afirmou o técnico Márcio Zanardi ao Estadão.

SÃO BERNARDO

Sensação do Campeonato Paulista, o São Bernardo terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, atrás somente do Palmeiras. Os dois agora se enfrentam, neste sábado. Com isso, caso avance para as semifinais, o São Bernardo estará perto de coroar um estadual perfeito. Além do mais, o time do ABC jamais passou de fase no estadual, no formato de mata-mata.

Dono da segunda melhor campanha geral, o São Bernardo acabou a fase de grupos com 26 pontos e na vice-liderança do Grupo D, dois pontos a menos que o Palmeiras, líder com 28. Em caso de vitória, o São Bernardo assume a liderança geral, e, numa possível final, poderá decidir em casa, no estádio 1º de Maio.

É a quarta vez que o clube disputa esta fase. Em 2016 caiu diante do próprio Palmeiras, perdendo por 2 a 0. Voltou a disputar as quartas no ano passado, mas se despediu com uma goleada para o São Paulo por 4 a 1. Esta também será a segunda vez seguida que o clube avança da fase de grupos.

Depois de conquistar uma marca histórica de sete vitórias consecutivas, o São Bernardo vem de duas derrotas consecutivas, ambas na condição de mandante. Perdeu para o Náutico, por 1 a 0, sendo eliminado da Copa do Brasil na primeira fase e na última rodada classificatória perdeu por 1 a 0 para o Água Santa.

Para o confronto, o técnico Márcio Zanardi terá alguns desfalques. O lateral esquerdo Alex Reinaldo teve uma lesão muscular e está fora. Ele vinha substituindo o lateral Jeferson, que voltou a treinar, mas ainda será reavaliado antes do confronto. Caso seja vetado, o técnico Márcio Zanardi pode improvisar Hugo Sanches como ala. Expulso contra o Água Santa, o atacante Kauã está fora. Por outro lado, o atacante João Carlos retorna após cumprir suspensão.

Formado nas categorias de base do rival Corinthians, o atacante Léo Jabá comentou sobre a partida: “Será uma final adiantada, querendo ou não foram as duas equipes que fizeram excelentes campanhas no Paulistão, primeiro colocado no geral, e a gente na segunda na posição, infelizmente a gente já vai se encontrar agora” disse o atacante.