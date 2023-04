Reprodução / Twitter SE Palmeiras

Como era previsível, o Palmeiras está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Garantiu de fato a vaga na noite desta quarta-feira ao empatar com o Tombense por 1 a 1, em Uberlândia, em um jogo em que criou muitas chances de gol, mas não matou o jogo e foi surpreendido no final. Porém, na realidade, o time alviverde já entrou em campo virtualmente classificado, pois havia vencido a partida de ida, no Allianz Parque, por 4 a 2, vantagem considerável diante de um adversário inferior.

Abel Ferreira novamente preservou alguns jogadores. Desta vez, os escolhidos entre os que tinham condição de jogo foram o zagueiro Gustavo Gómez, os meio-campistas Zé Rafael e Gabriel Menino, e o atacante Dudu. Além disso, Artur não pôde atuar por já ter defendido o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, Atuesta está lesionado e Bruno Tabata e Raphael Veiga estão em recuperação. Rony e Piquerez ficaram no banco até os 25 minutos do segundo tempo.

O Tombense também poupou vários atletas, que ficaram na cidade de Tombos – os dirigentes do clube, sem poder jogar na sede, pois o estádio não atende às exigências, optaram por levar a partida para Uberlândia, onde há um bom número de palmeirenses, de olho na renda -, uma vez que a meta principal da equipe é a Série B do Campeonato Brasileiro.

O time mineiro não acreditava muito na possibilidade de reverter a situação e levou apenas 12 minutos para perceber que não daria mesmo. Foi o tempo que o Palmeiras precisou para abrir o placar com Breno Lopes, que recebeu livre de marcação na pequena área bola cruzada por Giovani, que fizera boa jogada pela direita, e só teve o trabalho de tocar para as redes.

O gol foi apenas reflexo do domínio do Palmeiras, que tinha a bola a maior parte do tempo, construía jogadas e estava rondando constantemente a área do Tombense. O time mineiro até tentava algumas bolas esticadas e, vez ou outra, uma penetração tocando a bola, mas faltava eficiência.

Com fácil domínio das ações, o Palmeiras não precisou de muito esforço para criar mais algumas chances, três delas com Flaco López, uma com Breno Lopes e uma com Vanderlan, mas não ampliou o marcador na primeira etapa.

O jogo não mudou na etapa final. O Palmeiras seguiu dominando, e empilhando chances de gol. A pontaria, porém, estava ruim. A diferença é que pelo menos o goleiro Weverton teve trabalho, pouco, em algumas bolas cruzadas pelo voluntarioso time do Tombense.

Abel Ferreira, então, aproveitou para dar ritmo a Rony, que está voltando após uma cirurgia, e também a Piquerez.

As oportunidades perdidas e o placar magro – Luiz Guilherme até marcou após cruzamento de Rony, mas o gol foi anulado porque o VAR constatou que Rony estava impedido no início da jogada – custaram caro ao Palmeiras. Aos 40 minutos o Tombense empatou: Fabinho falhou ao perder uma bola, Alex Sandro aproveitou e chutou no canto de Weverton. Nada traumático, porém.

O Palmeiras volta a campo sábado, para o clássico com o Corinthians no Allianz Parque, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Tombense também joga sábado, mas pela Série B. Às 18h15, recebe o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 1 PALMEIRAS

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin (Pierre), Wesley, Augusto e Guilherme Santos; Zé Vitor (Luiz Felipe), Elton e Matheus Frizzo (Patrício Gregório); Jáderson (Luiz Fernando), Marcelinho e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Fabinho, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Jhon Jhon (Luiz Guilherme); Giovani (Mayke), Breno Lopes e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Breno Lopes, aos 12 minutos do primeiro tempo. Alex Sandro, aos 40 do segundo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Elton.

PÚbLICO e renda – Não divulgados.

LOCAL – Parque do Sabiá, em Uberlândia.