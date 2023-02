Animado com a conquista da Supercopa do Brasil, o Palmeiras volta a jogar pelo Paulistão. Nesta quarta-feira, às 21h35, vai ao interior paulista enfrentar o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia em duelo atrasado da quinta rodada.

Com um jogo a menos, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, dois a menos que o líder Santo André. O plano é vencer em Mirassol para se manter invicto e retomar o primeiro lugar da chave. São, por enquanto, duas vitórias e dois empates em quatro jogos. O Mirassol tem quatro pontos e ocupa o terceiro posto do Grupo B.

O desgate físico deve fazer com que Abel Ferreira preserve seus principais atletas e escale um time de reservas, como fez contra o Ituano. Naquela partida, vencida por 3 a 1, só jogaram os suplentes porque os titulares estavam focados na Supercopa do Brasil, que o Palmeiras conquistou com vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo em Brasília.

Rodar o elenco também é importante para gerir energia dos jogadores pensando no clássico com o Santos, marcado para o próximo sábado, no Morumbi. O mando é do Palmeiras, mas a equipe jogará fora do Allianz Parque porque haverá um evento na arena palmeirense.

“Independentemente de quem jogue, representaremos o Palmeiras e esperamos sair de lá com os três pontos”, disse o zagueiro Luan, um dos que deve ganhar mais uma chance entre os titulares. Ele foi capitão da equipe contra o Ituano. “Espero que consigamos fazer a mesma coisa contra o Mirassol, uma equipe boa também, experiente e de bom investimento”.

Luan é um dos seis jogadores do atual elenco com mais de 200 jogos pelo clube. São 205, sendo 178 como titular, com sete gols e quatro assistências. O zagueiro entrou no segundo tempo da partida contra o Flamengo e comemorou mais um título com a camisa alviverde.

“Ganhar é sempre bom e esse escudo nos exige isso”, afirmou. “Começar o ano ganhando nos dá confiança, mas já faz parte do passado e temos mais a conquistar e a trabalhar. É isso o que nos move, o suor do dia a dia e os títulos”.