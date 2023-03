Depois de dar folga para o elenco no sábado e no domingo, o Palmeiras retoma as atividades apenas na segunda-feira, visando o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do Água Santa, no próximo final de semana. O técnico Abel Ferreira pretende intensificar o trabalho tanto na parte física, como no aspecto tático, a fim de ajustar a equipe e fazer algumas experiências.

O descanso também tem o efeito psicológico para deixar os atletas mais relaxados em uma semana de partida que vale título. “Agora é aproveitar a família. Esse tempo de descanso será importante porque daqui para frente será uma semana difícil e de muito trabalho”, afirmou o lateral Mayke.

Pelo planejamento da comissão técnica, Abel Ferreira deve comandar seis treinos até o primeiro jogo com o Água Santa. Com cinco jogadores cedidos para seleções nesta data Fifa, o treinador português corre contra o tempo para não ter seu trabalho prejudicado.

Raphael Veiga, Weverton e Rony devem retornar já na segunda-feira, já que o Brasil optou por fazer apenas um amistoso. Gustavo Gómez, que enfrenta o Chile pela seleção paraguaia nesta segunda, deve reaparecer na Academia somente na quarta-feira. Integrado ao Uruguai, Piquerez tem volta programada para quinta-feira.

Apesar do amplo favoritismo do Palmeiras diante do modesto Água Santa, Abel Ferreira se pauta no equilíbrio dos jogos do Paulista nesta fase eliminatória para não ver seu time acomodado. As vitórias por 1 a 0 tanto nas quartas de final sobre o São Bernardo, quanto na semifinal contra o Ituano, medem o nível de disputa das equipes na competição.

Na sexta-feira, os titulares realizaram um jogo-treino na Academia e a cobrança pela intensidade no ritmo de jogo foi a maior exigência feita pelo treinador durante os dois tempos de 30 minutos que durou o confronto. Com um título na temporada, a conquista da Supercopa diante do Flamengo, o Palmeiras luta para tentar emplacar o bicampeonato paulista.