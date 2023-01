O Palmeiras confirmou o favoritismo, venceu o Goiás por 2 a 1 e conseguiu avançar à final da 53.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A semifinal, de muita emoção e técnica, foi disputado neste sábado à noite, no Allianz Parque, com público 24.016 torcedores. Atrás do bicampeonato, o Palmeiras aguarda o outro finalista que vai sair do duelo entre América-MG e Santos, que acontece no domingo à noite, na Vila Belmiro.

Como tem a melhor campanha da competição, com 100% de aproveitamento, melhor ataque (28) e melhor defesa (3), o Palmeiras vai decidir o título em casa, diante de sua torcida. A final vai acontecer no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

A entusiasmada torcida palmeirense, que lotou o Allianz, esperava uma vitória fácil, mas o Goiás se comportou muito bem, mostrando muito conjunto e capacidade de organização tática. A qualidade individual do time paulistano, contudo, falou mais alto quando Kevin mostrou muita capacidade técnica para abrir o placar aos 25 minutos. Ele recebeu um passe lateral na quina da grande área, ajeitou a bola, levantou a cabeça e bateu no alto, acertando o ângulo.

O Goiás reagiu rapidamente, empatando aos 33 minutos. Após troca de passes pelo lado direito, Alan cruzou pelo alto e Andrey apareceu na pequena área para cabecear, de cima para baixo.

O segundo tempo começou com dois lances de muita categoria. Aos três minutos, Vitor Hugo, meia do Goiás, acertou uma bicicleta depois de dar cinco toques na bola. O goleiro Aranha, do Palmeiras, saltou e espalmou por cima do travessão.

Um minuto depois, o Palmeiras também teve sua jogada genial nos pés de Estevão. Ele arrancou pelo lado direito, driblou três adversários e chutou rasteiro. O gol só não saiu porque o goleiro Catula fez grande defesa ao espalmar para escanteio.

Mais à vontade em campo, o Palmeiras fez o seu segundo gol aos 17 minutos, com a ajuda do adversário. Em descida rápida pelo lado direito, Ruan Ribeiro cruzou forte e com perigo. Na ânsia de salvar, o zagueiro Nolasco esticou o pé, a bola tocou no bico da chuteira e entrou contra a sua própria rede.

Depois disso o Goiás se viu obrigado e atacar mais, dando mais liberdade para os habilidosos jogadores palmeirenses. O time paulista até criou outras chances de gols, porém, preferiu se garantir lá atrás pra confirma sua presença na final.