Consistente e mais forte a cada rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras visita o Água Santa neste domingo, às 11h, em Diadema, pela oitava rodada da fase de grupos dos Campeonato Paulista. O time deve jogar com reservas o duelo no Distrital do Inamar de olho no clássico com o Corinthians.

Único invicto do Paulistão, o Palmeiras lidera a classificação geral do torneio, com 17 pontos. A campanha inclui cinco vitórias e dois empates, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. O Água Santa faz boa campanha no Estadual. Com 11 pontos, briga com o São Paulo pela liderança do Grupo B.

Abel Ferreira tem rodado o elenco e a tendência é de que preserve seus principais atletas porque a prioridade é o clássico com o Corinthians, a ser disputado na próxima quinta-feira, em Itaquera. E o desempenho dos reservas nas outras partidas lhe motivas a usá-los mais uma vez no torneio. O único desfalque é o goleiro Marcelo Lomba, com fratura em um dos dedos da mão esquerda.

A dificuldade adicional na partida em Diadema será atuar às 11h e enfrentar um provável forte calor no ABC Paulista.

“Vamos ter de dormir de um jeito diferente, acordar mais cedo, a alimentação não será a mais adequada, mas, enfim, temos de superar todas essas adversidades e sabemos que teremos de chegar lá e fazermos um grande jogo, independentemente de todas as circunstâncias”, disse o meio-campista Zé Rafael.

No Palmeiras, Zé já foi ponta, meia mais adiantado, segundo volante e agora tem feito a função de camisa 5, mais marcador, depois da saída de Danilo. “Acho que tenho feito esta função de uma maneira eficiente, me adaptando a esse novo estilo de jogo e desempenhando o meu melhor”, opina o atleta, muito elogiado por Abel Ferreira.

ÁGUA SANTA

Embalado por cinco jogos sem derrota, sendo três vitórias seguidas, o Água Santa quer se manter em alta para continuar brigando com o São Paulo pela liderança do Grupo B do Campeonato Paulista.

Para o importante duelo em casa, o técnico Thiago Carpini deve manter a base que vem jogando bem nas últimas rodadas. A única baixa é o meia Luan Dias, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Santo André. O experiente Igor Henrique e o meia Lelê disputam a vaga.

“Alcançamos o ritmo de jogo que esperávamos, mas todo sabem que é diferente quando se enfrenta um time da qualidade do Palmeiras. Todo esforço será necessário e o grupo está empenhado neste objetivo” confirmou Thiago Carpini.

O atacante Lucas Tocantins vira opção, uma vez que ele está totalmente recuperado de um desconforto muscular que o tirou dos dois últimos jogos. Ele vem treinando normalmente ao lado dos companheiros e neste momento, deve começar a partida no banco de reservas.

Antes da última vitória, o Água Santa tinha passado fora de casa pelo Ituano, por 3 a 0, e superado a Portuguesa, por 2 a 1, em casa. Atualmente está com 11 pontos no Grupo B, disputando a ponta com o São Paulo.