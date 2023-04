O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, aproveitou a entrevista coletiva desta sexta-feira para falar do treinador Mikel Arteta, comandante do Arsenal e adversário deste domingo, no Campeonato Inglês. O alemão afirmou que o bom momento do rival reflete o trabalho de seu comandante e elogiou a diretoria por confiar no trabalho que vem sendo feito. “Mikel está construindo essa equipe há alguns anos. Obviamente, o resultado é bastante impressionante.”

O trabalho dado ao treinador foi fundamental para que ele aplicasse as suas ideias, segundo Klopp. “Sei que as pessoas estão sempre pedindo tempo para os gerentes. Eu realmente acho que Mikel (Arteta) mereceu cada minuto desde que chegou ao Arsenal, mesmo quando as coisas não estavam indo perfeitamente bem. No começo, talvez os passos não fossem grandes o suficiente para algumas pessoas, mas agora eles estão colhendo frutos”, afirmou Klopp fazendo referência à campanha de seu oponente.

No Campeonato Inglês, o Arsenal realmente não vem dando chances aos seus concorrentes. O time é líder isolado com 72 pontos, tem oito de vantagem para o Manchester City, o segundo colocado, e venceu seus últimos cinco compromissos. Em 29 partidas, a equipe sofreu só três derrotas e tem um aproveitamento de 82%.

Para Klopp, esse desempenho é fruto da sintonia que marca a relação do treinador com os dirigentes do clube. “A maneira como eles jogam é divertida de assistir. É super animado, futebol muito bom, jogadores de ponta em campo, bons planos de jogo”, comentou.

No clube desde 2019, a permanência de Arteta contrasta com o atual momento do Campeonato Inglês, onde a troca de treinadores tem sido constante. O caso mais recente foi a demissão de Graham Potter pelo Chelsea. Foi a 13ª saída de um técnico nesta temporada.

Mas se o Arsenal vai bem e trilha os caminhos da harmonia com a boa campanha no Inglês, o Liverpool trabalha para arrumar a casa. Uma sequência de três jogos sem vitórias deixou a equipe em oitavo lugar e dez pontos atrás da última vaga na Liga dos Campeões (o Manchester United, com 53 pontos, é o quarto colocado).

Para o confronto diante do líder, Klopp pode ter o meio-campista Thiago Alcântara, recuperado de um problema no quadril. O zagueiro Van Dijk também estará de volta neste clássico que será disputado diante de sua torcida.